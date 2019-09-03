Новая школа в Республике Мордовия

- Строительство этой замечательной школы, о которой вы все так мечтали, стало возможно благодаря нашему Президенту – Владимиру Владимировичу Путину. Именно он стал инициатором национального проекта «Образование», реализация которого позволила построить не просто школу – а настоящий центр образования.

Новое здание школы, оснащению которого сегодня могли бы позавидовать даже города-миллионники, расположено в историческом центре города, в непосредственной близости от дома Севастьянова, Троицкого собора. До 1923 года в старом здании школы размещалось духовное училище.

- Устремившимся в будущее маленьким обитателям новостроя предстоит сохранить здесь самое главное: духовность, культуру, бережное отношение к прошлому, приумножив лучшее при помощи возможностей нового времени. Новое здание и прекрасная команда педагогов Краснослободской школы №1 поможет вам стать настоящей школой будущего, - отметил Владимир Волков.

Опыт уже есть. С 2012 года школа №1 является центром дистанционного обучения. Благодаря видеоконференцсвязи ребята перенимают умения и навыки у преподавателей вузов республики, обмениваются опытом с коллегами. Кроме того, краснослободская школа - это центр новых идей и инициатив в проектной деятельности. Популярный фестиваль профессий Juniorskills привлекает на площадку школы все больше желающих проявить себя в выбранной профессии. Логическим продолжением данного проекта станет открытие в новом здании школы аналога мордовского технопарка «Проекториум».

Знаменитый выпускник 1971 года Владимир Волков вместе с учениками школы Ильей Рунковым и первоклашкой Лилией Якомаскиной дали первый звонок и здание школы наполнилось детскими голосами.