2019-09-02T17:43:33+03:00
Общество

В Пензе Иван Белозерцев вручил студентам университета символический ключ в мир знаний

2 сентября на торжествах, посвященных началу учебного года, губернатор поздравил студентов и преподавателей Пензенского государственного университета – крупнейшего вуза региона
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Символический ключ в мир знаний - первокурсникам. Фото пресс-службы Правительства Пензенской областиСимволический ключ в мир знаний - первокурсникам. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области
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Учебный год для студентов Пензенского государственного университета, где обучается свыше двадцати тысяч человек, 2 сентября начался на арене спортивно-культурного центра «Темп» флешмобом «Флаг моего государства» и парадом институтов и факультетов. В 2019 году на первый курс по очной форме обучения зачислено более 2250 абитуриентов, 301 – по целевой квоте.

Обращаясь со сцены к руководству, преподавателям вуза Иван Белозерцев поздравил их с началом учёбы. «Дорогие студенты, вы – счастливые люди. Потому, что вы молоды, красивы, умны и у вас вся жизнь впереди. Вы поступили в один из лучших университетов России – Пензенский государственный университет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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