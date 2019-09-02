В Пензе Иван Белозерцев вручил студентам университета символический ключ в мир знаний

Учебный год для студентов Пензенского государственного университета, где обучается свыше двадцати тысяч человек, 2 сентября начался на арене спортивно-культурного центра «Темп» флешмобом «Флаг моего государства» и парадом институтов и факультетов. В 2019 году на первый курс по очной форме обучения зачислено более 2250 абитуриентов, 301 – по целевой квоте.

Обращаясь со сцены к руководству, преподавателям вуза Иван Белозерцев поздравил их с началом учёбы. «Дорогие студенты, вы – счастливые люди. Потому, что вы молоды, красивы, умны и у вас вся жизнь впереди. Вы поступили в один из лучших университетов России – Пензенский государственный университет».