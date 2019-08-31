2019-08-31T13:59:15+03:00
Общество

Более 77 тысяч детей отдохнули летом в Пензенской области

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2019 году из бюджета Пензенской области выделено более 448 млн. рублей
Поделиться:
Не забывается такое никогдаНе забывается такое никогдаФото: Министерство образования Пензенской области
Изменить размер текста:

В ходе летней оздоровительной кампании на отдых и оздоровление было направлено 77 812 детей. По информации пресс-службы Министерства образования области, более 45 тысяч детей отдохнули в пришкольных, загородных, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха и санаториях. Более 32 тысяч детей отдохнули, проведя время в многодневных походах, экскурсиях, экспедициях.

За время летней оздоровительной кампании в лагерях Пензенской области проведены тематические и профильные смены, посвященные добровольчеству, патриотическому воспитанию, году театра, 80-летию Пензенской области и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24