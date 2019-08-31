Более 77 тысяч детей отдохнули летом в Пензенской области

В ходе летней оздоровительной кампании на отдых и оздоровление было направлено 77 812 детей. По информации пресс-службы Министерства образования области, более 45 тысяч детей отдохнули в пришкольных, загородных, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха и санаториях. Более 32 тысяч детей отдохнули, проведя время в многодневных походах, экскурсиях, экспедициях.

За время летней оздоровительной кампании в лагерях Пензенской области проведены тематические и профильные смены, посвященные добровольчеству, патриотическому воспитанию, году театра, 80-летию Пензенской области и другие.