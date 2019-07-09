В Пензе планируют купить 100 автобусов для муниципального автотранспортного предприятия

С понедельника в Пензе выросла стоимость проезда в общественном транспорте, принадлежащем ООО «Компания Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат» и ИП Румянцевой Л.Л. О повышении горожан уведомили заранее – при помощи объявлений, расклеенных в автобусах и маршрутках. Однако правительство региона и мэрия города считают изменение стоимости проезда необоснованным.

-Часть перевозчиков подняли провозную плату, но люди от этого страдать не должны. Поэтому мы примем решения, которые будут способствовать улучшению качества обслуживания граждан и поддержанию стабильной цены на проезд, - подчеркнул губернатор, отдавая распоряжение.

Он поручил проработать вопрос приобретения автобусов максимально оперативно.

- Кроме того, необходимо обратиться в прокуратуру для проверки законности принятых перевозчиками решений о повышении тарифов на проезд в маршрутных такси и автобусах, - сказал Иван Белозерцев.

Администрацией города Пензы направлены запросы в УФАС по Пензенской области и прокуратуру Ленинского района г. Пензы. Уполномоченными органами проводится проверка обоснованности увеличения стоимости проезда.

В ближайшее время, по поручению губернатора Ивана Белозерцева, городской администрацией будут подготовлены и приняты изменения в Документ планирования регулярных перевозок города Пензы. В частности, планируется изменение вида регулярных перевозок по 18 маршрутам с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам. После принятия данных мер компании, осуществляющие перевозки по данным маршрутам, будут за 180 дней уведомлены о прекращении их свидетельства об осуществлении перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.