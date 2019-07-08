В «Тарханах» в 48-й раз состоялся Лермонтовский праздник поэзии

Торжества стартовали в регионе еще в пятницу, но основная их часть состоялась в субботу в музее-заповеднике «Тарханы».

Гостями праздника стали несколько тысяч жителей Пензенской области и других регионов. Также в мероприятиях приняли участие заслуженный артист России актер Сергей Маховиков, начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, Герой России Александр Самокутяев, певицы, Заслуженные артистки России Марина Девятова, Варвара и другие.

- Лермонтовский праздник - это большое событие не только для региона, но и России в целом, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Ежегодно на него приезжают люди со всей России. Я хочу поздравить всех вас поблагодарить за преданность Лермонтову, за вашу любовь к его поэзии и к пензенской земле.

После этого состоялось вручение Всероссийской Лермонтовской премии. В этом году на нее претендовали авторы из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Самары, Тулы, Хакасии, Татарстана, Мордовии и Пензы.

Новшеством этого года стал ретро-поезд, на котором можно было проехать от Пензы до станции «Белинская». Легендарная «Лебедянка» была специально в честь праздника пущена по новому туристическому маршруту. Гости по достоинству оценили комфортный и антуражный способ путешествия.

Также в этом году в «Тарханах» открылась экспозиция, посвященная памяти выдающихся российских деятелей искусства, постоянных участников

Лермонтовских чтений, ныне ушедших Андрея Дементьева и Иосифа Кобзона.