В Пензе дали старт Лермонтовскому празднику

В пятницу, 5 июля, в сквере, который носит имя поэта, прошёл торжественный митинг. Его участниками стали жители Пензы и гости Сурского края. Все, кто был на празднике, словно перенеслись в другую эпоху: в сквере звучала классическая музыка, прогуливались дамы и кавалеры в нарядах 19-го века. Стихи М.Ю. Лермонтова читали актеры театра «Голос поэта». Работали книжные залы, выставки. Все прониклись поэтической атмосферой.

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

С торжественной речью выступил Заместитель Председателя Правительства региона Олег Ягов. Он рассказал о том, что по маршруту « Пенза -Тарханы» будет пущен ретро-поезд:

- Специально для тура мы подготовили стилизованную одежду для проводников и билетных кассиров. Основные торжества продолжатся именно там, в музее-заповеднике «Тарханы».

В этом году тема празднования – «Лермонтов-воин». Гостей ждёт множество интерактивных площадок, и, конечно, яркое событие этого праздника - «конная карусель» , в которой участвуют офицеры 19-го века. Будут работать мастер-классы по изготовлению гончарных изделий, по плетению травы, также организуются игры , в которые любил играть поэт.

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

На торжественном мероприятии в Пензе выступило множество гостей, у каждого были свои слова благодарности и почтения к писателю, любой из нас считает его своим земляком, который даже через много поколений, вдохновляет на новые свершения.

Закончилось мероприятие возложением цветов, после чего стартовала литературно-музыкальная программа.