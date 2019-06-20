Пензенский предприниматель попросил Владимира Путина разобраться с постоянными проверками бизнеса

Сегодня проходит традиционная прямая линия Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Вопросы, касающиеся различных сфер жизни страны, проблем, взаимоотношения с другими государствами, поступают из различных регионов и даже из-за границы.

Находящийся в студии пензенский предприниматель Николай Кузяков получил возможность задать свой вопрос лично. Сооснователь компании «Ванюшкины сладости» пожаловался Владимиру Владимировичу на участившиеся проверки бизнеса. Его компанию на прошлой неделе проверили несколько раз, итог этих рейдов - большие штрафы.

- Как сделать так, чтобы надзорные органы не штрафовали бизнес, а помогали развивать его? - спросил Николай Кузяков.

- Проверки резко возросли, потому что период налоговых каникул закончился, - ответил Владимир Владимирович. - Как сделать так, чтобы эти организации были менторами и помощниками? Вы абсолютно правы - так и должно быть. А чтобы обеспечить дополнительный контроль, предлагается ряд мер, в том числе - зеркальный реестр. Не только проверяющие будут его вести, но и проверяемые. Они будут вести реестр того, кто, как и кого проверял, и вся эта информация будет стекаться в прокуратуру.

В завершении вопроса Николай Кузяков напомнил Президенту о его обещании посетить производство «Ванюшкиных сладостей» и предложил в случае визита в Пензенскую область поиграть в хоккей.