Николай Кузяков: «Перемены к лучшему - дело молодых»

Тем отраднее видеть, что появился человек, по-настоящему заинтересованный в развитии этой территории.

Николай Кузяков - амбициозный молодой предприниматель, который буквально ворвался в размеренную политическую жизнь Пензы. Он стал одним из ярких участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты Пензенской городской Думы седьмого созыва от партии «Единая Россия». Охотно встречается с жителями, проводит праздники двора. «Комсомолка» решила из первых уст узнать о реальных делах и ближайших планах Николая Кузякова.

- Николай Иванович, вы решили попробовать себя на политическом поприще. Принято считать, что политика - дело неблагодарное. Что заставило вас взвалить на себя такую нелегкую ношу?

- Видимо, у меня характер такой неспокойный и бескомпромиссный: не привык мириться с непорядком вокруг. Сам родился и работаю в Пензе, знаю не понаслышке о городских проблемах. Мы - пензенцы, живем в одном городе, платим налоги в общий котел, а окраинам достается все по остаточному принципу. Так быть не должно. В одиночку изменить положение дел не получится, поэтому я принял решение идти в городскую Думу. Встречаюсь с жителями, вижу поддержку и думаю, вместе у нас получится добиться перемен к лучшему.

Будущий депутат организовал праздник двора (фото из личного архива)

- Вы решили баллотироваться в депутаты по избирательному округу № 14. Почему именно он?

- Это было осознанное решение. Так сложилось, что многие сотрудники предприятия «Ванюшкины сладости», которым я руковожу, проживают именно в этом микрорайоне. Я часто слышу их жалобы: некуда выйти погулять с детьми, есть проблемы с благоустройством, уличным освещением. А мне хочется, чтобы у сотрудников голова не болела о домашних делах, чтобы они работали спокойно.

В избирательный округ № 14 входят частично улицы Антонова, Казанская, Ново-Казанская, Измайлова, Фабричная, а также частный сектор. Здесь живут и молодые семьи, и пенсионеры, нуждающиеся в особой заботе.

Прежде, чем идти в депутаты, я провел встречи с жителями, которые достаточно давно не чувствовали заботы о своем микрорайоне. Просьбы не какие-то нереальные, а самые житейские. Люди хотят элементарных признаков благоустройства, чтобы работали дорожные и коммунальные службы. Семьи с детьми просят футбольное поле, пенсионеры - поставить лавочки, чтобы у них была возможность отдохнуть вместе, пообщаться. В ходе таких встреч сформировался перечень первоочередных задач и конкретная программа действий, она состоит из наказов избирателей. Каждое обращение - это мое руководство к работе.

- Расскажите, как вам удается совмещать активную общественную деятельность с руководством крупным предприятием. За последние десять лет «Ванюшкины сладости» стали известны не только в нашем городе, но и далеко за его пределами.

- У нас семейный бизнес, начинали с небольшого производства сладостей к чаю, сейчас работаю несколько линий постоянно, в штате сотни сотрудников. Выпускаем 500 наименований продукции. Вышли на поставки по всей России и активно развиваем экспорт. В этом году мы получили гран-при всероссийской премии «Немалый бизнес».

Считаю, что если я сумел навести порядок у себя дома, в жизни и на работе, смогу сделать тоже самое и на улицах города. И перемены к лучшему точно придут.

Николай Кузяков считает, что совместными усилиями можно добиться многого (фото из личного архива)

- Вам удалось лично встретиться с главой государства. Поделитесь, о чем вы разговаривали с Владимиром Путиным?

- Признаюсь, было волнительно. Я рассказал президенту, чем мы занимаемся. Мы выпускаем не просто сладости, а делаем качественный продукт из натуральных ингредиентов. Например, одни из немногих в России используем для выпечки только натуральные яйца, порошков и суррогатов не признаем. Мы заботимся о здоровье наших покупателей. Они это видят и делают осознанный выбор. Наш ассортимент отличается от привычного в магазинах. «Ванюшкины сладости» оценили даже в Китае, где перенасыщение местного рынка. Недавно мы запустили линейку продукции специально для школьного и дошкольного питания, хотя требования к нему самые жесткие.

Я пригласил Владимира Владимировича посетить Пензу и наше производство. Он ответил: «На «Ванюшкины сладости» - с удовольствием»!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Николай Иванович Кузяков родился в Пензе. В 2004 окончил гимназию № 44, в 2009 - Пензенский государственный университет по специальности «Менеджмент».

В 2006 году стал одним из основателей компании «Ванюшкины сладости».

Является неоднократным победителем конкурса «Молодой предприниматель России».

В 2018 году стал победителем регионального этапа конкурса «Бизнес Успех».

В 2019 году получил гран-при премии «Немалый бизнес» и стал победителем федерального этапа конкурса «Бизнес Успех» в номинации «Народный предприниматель».

С 2017 года является членом общественного совета Министерства экономики Пензенской области.

С 2018 года - председатель регионального Комитета по молодежному предпринимательству Пензенского отделения «Опора России».

Ведет спортивный образ жизни, имеет золотой знак отличия «ГТО».

Состоит в браке, воспитывает двоих детей.