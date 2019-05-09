Дорогие читатели! Уважаемые ветераны!

Настал тот день, который нельзя забывать, день, когда в памяти возрождается величайший подвиг советского народа. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!

Позвольте поздравить вас с Днем Победы, пожелать вам счастья, здоровья, веры в лучшее и сохранить в памяти главное - уважение к тем, кто сражался в то страшное время!

С праздником!

Редакция газеты «Комсомольская правда» Пенза-Саранск»