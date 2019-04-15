Объединить людей и реализовать задуманное в жизнь – Иван Краснов о задачах депутата

– Иван Витальевич, депутатская деятельность в вашем случае – это больше рациональное решение или призвание?

– И то, и другое. Призвание – это громко сказано, наверное, но в принципе мне как минимум это нравится. А если нравится – значит отчасти это призвание. Кроме того, и в моей профессии, и в депутатской деятельности есть что-то общее. Когда ты адвокат – ты помогаешь людям, здесь это уходит немного в другую плоскость, но и там, и там ты представитель, только на разных уровнях. Поэтому моя профессиональная деятельность перетекла в общественную. При этом для меня быть депутатом – и рациональное решение тоже. Именно по той причине, что это близко было к профессии.

– Что ещё было в вашей жизни до того, как Вы стали депутатом?

– Всё достаточно просто. Я, на мой взгляд, достаточно постоянный человек, поэтому 20 лет с учётом совмещения с депутатской деятельностью работал адвокатом. С 1998 года, как только закончил юридический факультет Пензенского государственного педагогического университета. Сейчас, правда, я приостановил статус из-за работы заместителем главы города на штатной основе. Но я думаю, что когда-нибудь с удовольствием вернусь к своей основной профессиональной деятельности, мне она нравится.

Фото из личного архива депутата

– Вы помните тот переломный момент, когда Вы решили стать депутатом?

– Когда первый раз я попытался стать депутатом, мне было лет 27, это был сиюминутный порыв. Были выборы в городскую Думу и уже буквально за несколько дней до окончания заявочной компании, так получилось, что я встретился с людьми, которые имели к этому отношение и предложили мне участвовать в выборах. Я подумал: «Почему бы и нет?». И избирался по округу, где я жил. То есть желание попробовать себя в этом появилось на почве того, что я мог представлять своих соседей. У меня и слоган такой был: «Я свой, я сосед» и так далее. Но не получилось. Я после того случая зарёкся и никогда в жизни не думал, что вернусь к этой мысли.

– Такое сильное разочарование было?

– Наверное, да. Максимализм: проиграл – значит не моё. Но со временем переосмысляешь все эти моменты. Второй раз случился примерно через 9 лет, и тогда я уже осознанно к этому подошёл. Понимал, знал как, мог разговаривать с людьми, мог представлять их. Избрался довольно успешно в Терновке. Правда, пробыл там депутатом всего пару лет, потому что это были довыборы, но тот край и люди, которые там живут, мне очень полюбились.

– Ставили перед собой какие-то глобальные цели после выборов?

– Глобальных целей не было. Надо чётко понимать, чего ты хочешь. Мне нравятся перемены, в том числе и в округе, когда получается кому-то помочь или на территориях что-то сделать. Глобальными целями эти дела не являются. Иногда пытаешься помочь людям, открыть для них что-то новое, а они не верят в то, что это будет сделано. Поэтому вдвойне приятней, когда всё получается. Многие очень скептически относятся и вообще к органам местного самоуправления, и к тому, что можно что-то сделать. Отчасти инертность нашего общества именно оттого, что нет этой веры. И побороть эту инертность не то, чтобы моя задача, я такими громкими словами не люблю бросаться, но по ходу деятельности – это именно так. Понятно, что депутат не исполнительная власть, он – некий посредник между тем, что хотят люди и между тем, что они потом видят в результате деятельности администрации города в целом. Но его задача как раз состоит в том, чтобы объединить людей, сделать так, чтобы вместе с депутатом они могли реализовать всё задуманное.

– Много ли времени отнимает депутатская деятельность и из чего она складывается?

– Много. Работа любого депутата – это работа в округах, с людьми. Плюс большой пласт работы, который не виден со стороны – подготовка к сессиям и комиссиям, масса разных рабочих групп, обсуждений, работа над нормативными актами. Некоторые требуют от депутатов назвать точное количество дел, которые они сделали. При этом считается, что сделанное в округе, делают не депутаты, а администрация за бюджетный счёт. Так и есть, но многие программы реализуются непосредственно при участии депутатов, потому что они как раз доводят мнение жителей своего округа до власти, добиваются исполнения их пожеланий и контролируют этот процесс.

Фото из личного архива депутата

– Как изменился округ №25 за последние пять лет?

– Самое значимое изменение - это строительство нового корпуса лицея №2 на улице Шевченко. Вокруг основного корпуса лицея благоустроили территорию. По программам много сделано: где-то положили асфальт, какие-то заборчики, детские площадки появились. Мне конечно, очень приятно, что у нас появился сквер «45 меридиан». Сейчас в планах создание ещё одного сквера в округе – на улице Зои Космодемьянской. Конкурсы в округе проводились по благоустройству, люди смогли сделать детские площадки , благоустроить дворовые территории. Это тоже позитивный опыт был: люди были довольны. Очень радует, что благодаря программе «Безопасные и качественные дороги», инициированной партией «Единая Россия», в округе были сделаны все основные центральные дороги: улица Пушкина, Плеханова, Кулакова, Бакунина, Революционная. К сожалению, в рамках этой программы добраться до многих дорог в частном секторе пока не удалось – но уверен, что это будет сделано в текущем и последующие годы.

– Удалось ли реализовать все задуманные проекты?

– Всё, конечно, нет. Я считаю, что надо честно людям говорить: можно что-то сделать или нельзя. Я думаю, что большинство из того, что можно было сделать – сделано или ждёт реализации в ближайшие годы. Один большой проект, я надеюсь, будет реализован в следующем созыве. Не мной, так следующим депутатом, мы будем этого добиваться. Подготовительная работа уже сделана. Радует, что удалось идейно объединиться всему депутатскому корпусу, учредить и проводить турниры среди школьных команд по футболу и хоккею на призы Депутатов Пензенской городской Думы. В этом году будет проведен конкурс среди учащихся на лучшее сочинение о нашем городе.

– Есть ли у Пензы какая-то общая проблема, которую нужно решать в каждом округе?

– Благоустройство дворов. Раньше у нас вообще десятилетиями там не велась такая работа. Поэтому я уже давно говорил, что нужно делать специальную программу, и уж не знаю, меня ли услышали или нет, но она появилась. Пензенская область попала в пилотный проект, инициированный партией «Единая Россия», и одним из первых в ней был двор округа №25 по адресу Пушкина, 17. В итоге эта программам превратилась в проект «Формирование современной городской среды». В этом году в него попадут уже 35 территорий дворовых территорий нашего города , в каждом из округов что-то будет сделано, финансирование большое и есть софинансирование граждан. Это тоже хорошо, потому что люди начинают ценить сделанное, они же в этом своим рублём участвовали!

– На предстоящих выборах Вы будете баллотироваться в гордуму по округу №18. Почему?

Дело в том, что во вновь образованный 18-й округ войдёт часть нынешнего 25-го. Таким образом приблизительно 2/3 территории будет для меня новой. Я уже сейчас изучаю её, и мне очень помогает, что я её знал по-соседски. Но это не значит, что я сейчас полностью переключу своё внимание на новую территорию. До 8 сентября я остаюсь депутатом по 25-му округу, а это значит, что все планы, которые там намечены, под контролем, они будут реализованы. Более того, и после выборов проблемные вопросы этой территории не утратят для меня своей важности, поэтому я с удовольствием буду помогать тем, кто ко мне обратиться вне зависимости от принадлежности к округу. Мне кажется, что это правильно.