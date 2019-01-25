ООО «ТНС энерго Пенза» зачислило клиентам по 500 рублей на лицевые счета
Для участия в акции потребителям было необходимо:
* погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2018 года;
* оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии.
Более 11 000 жителей Сурского края, выполнившим предложенные условия и ставшим участниками акции, гарантирующий поставщик электроэнергии аннулировал в полном объеме начисленные ранее пени.
Дополнительно среди участников определены 100 победителей, каждому из которых на лицевой счет зачислена сумма в размере 500 рублей.
Потребители, ставшие обладателями денежных призов, увидят их в отдельной строке в счетах за январь 2019 года. Зачисленная сумма может быть использована впоследствии при оплате потребленной электроэнергии.
Ознакомиться со списком лицевых счетов победителей также можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».