2019-01-25T15:50:42+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» зачислило клиентам по 500 рублей на лицевые счета

В энергосбытовой компании подвели итоги предновогодней акции «В Новый год – без долгов и хлопот!», проводившейся в Пензенской области с 15 ноября по 31 декабря 2018 года
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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Для участия в акции потребителям было необходимо:

* погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2018 года;

* оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии.

Более 11 000 жителей Сурского края, выполнившим предложенные условия и ставшим участниками акции, гарантирующий поставщик электроэнергии аннулировал в полном объеме начисленные ранее пени.

Дополнительно среди участников определены 100 победителей, каждому из которых на лицевой счет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Потребители, ставшие обладателями денежных призов, увидят их в отдельной строке в счетах за январь 2019 года. Зачисленная сумма может быть использована впоследствии при оплате потребленной электроэнергии.

Ознакомиться со списком лицевых счетов победителей также можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

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