2019-01-10T11:46:17+03:00
Общество

Олег Тоцкий рассказал о пользе молока со своей фермы

Фермер и предприниматель Олег Тоцкий решил рассказать жителям Пензенской области о молоке, которое производит и затем продает в магазинах «Планета Земля»
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Фермер Олег Тоцкий о коровах датской породы.

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«Когда я поставил перед собой задачу расширить нашу ферму для производства молока, то стал подбирать породу КРС для нее, параллельно строя ферму. Два года были потрачены на поиски породы как в России, так и за границей.

В России мы были в Ленинградской области, Воронежской, в Подмосковье. Более 20 ферм объехали в Германии, Франции, Дании. Велись переговоры с Израилем и США.

В итоге была выбрана Красная Датская порода коров из Дании. Когда я увидел их, изучил их родословные до 4-го колена и попробовал их парное молоко, я понял: это то, что я так долго искал», - заявил Олег Тоцкий.

По словам предпринимателя, это коровы с сильным природным иммунитетом, которые согласно датской статистике редко чем болеют и дают здоровое молоко.

«Сегодня у нас на ферме 340 голов датских коров. Природа так продумала сбалансированный состав их молока, что в нем имеются многие жизненно необходимые человеку полезные вещества и витамины: группы В, а также А, Е, Д, РР, кальций, фосфор, калий, аминокислоты, триптофан, белки, углеводы, жиры, позволяющие нашему организму лучше работать, укреплять иммунитет», - сообщил Олег Тоцкий.

Приобрести молоко, которое дают коровы красной датской породы, можно в магазинах «Планета Земля» в ТЦ «Космос Сити» (пр-т Строителей, 45а) и ТЦ «Гидростроевский» (ул. Экспериментальная, 7).

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