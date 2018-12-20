Не забудьте передать показания прибора учета электроэнергии до 23 декабря

Наилучший срок для передачи - с 20 по 23 число текущего месяца включительно. Начиная с 24 числа начинается формирование счетов, поэтому показания, переданные после 23 декабря, могут быть не приняты в расчет текущего месяца.

Передать показания приборов учета электроэнергии можно любым дистанционным способом, экономя свои время и силы:

- на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru - без регистрации;

- в Личном кабинете на сайте компании;

- через Единый контакт-центр по номеру 8 (8412) 98-78-48;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для Android).

Также прием показаний осуществляется сотрудниками компании во всех Центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».

Обращаем внимание, что все клиенты, оплатившие до конца года счет за ноябрь и текущее потребление декабря по показаниям, снятым до 23 числа, становятся участниками акции «В Новый год – без долгов и хлопот!». Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице акции.