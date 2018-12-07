Почему растут цены, если инфляцию держат на низком уровне?

- Что такое денежно-кредитная политика Банка России? Как она влияет на экономику и жизнь отдельных граждан?

- Каждый день, часто даже не осознавая это, граждане сталкиваются с результатами денежно-кредитной политики Банка России. Цены в магазинах, ставки по ипотеке, доходность вкладов – на все это оказывают влияние инструменты Банк России, основным из которых является ключевая ставка. Она определяет стоимость денег в экономике: влияет на ставки по кредитам и депозитам и, соответственно, на желание людей и предприятий сберегать средства или брать кредиты, и тратить деньги на покупки и инвестиции. Это в свою очередь отражается на спросе и в конечном итоге – на инфляции. Принимая решение по ключевой ставке Банк России исходит из необходимости соблюдения баланса между инфляционными рисками и рисками для экономического роста.

В то же время существуют факторы инфляции, на которые нельзя повлиять мерами денежно-кредитной политики. Это так называемые немонетарные факторы. Они лежат за пределами компетенции Банка России. Например, уровень конкуренции среди производителей и продавцов, налоговая и тарифная политика, производительность труда и некоторые другие.В конечном итоге цены и ставки формируются под влиянием многих причин: спрос и предложение на рынке, стоимость риска и так далее, в том числе и денежно-кредитная политика.

- Сейчас очень много говорят про целевой ориентир инфляции в 4%. Что это за показатель? Почему именно инфляция стала основной целью Банка России?

- Инфляция - это устойчивый рост цен на товары и услуги. Она показывает, насколько дешевле или дороже стал набор популярных у населения товаров и услуг за определенный промежуток времени. Деньги обесцениваются, и сегодня на ту же сумму можно купить меньше тех же товаров, чем вчера. Но больше, чем можно будет купить завтра, потому что при инфляции цены продолжают расти.

Безусловный приоритет денежно-кредитной политики Банка России – ценовая стабильность. В качестве конкретной цели мы определили для себя постоянное поддержание инфляции вблизи 4%.

Эксперты считают, что 4% в год - это тот уровень для России, который позволяет экономике развиваться и при этом защищает доходы и сбережения от обесценения. Целевой уровень инфляции определяется каждым государство индивидуально. Не существует какого-то уровня, одинаково подходящего для всех. В развитых странах он находится вблизи 2%, в развивающихся – ближе к 4%, иногда выше. По нашим оценкам, уровень вблизи 4% является оптимальным для России с учетом особенностей нашей экономики. Наша экономика находится в стадии формирования – у нас еще не очень развиты финансовые рынки, не везде достаточен уровень конкуренции, высокая зависимость от внешних факторов (например, цен на нефть), высокие инфляционные ожидания.

Поэтому именно ценовая стабильность являетсянеобходимымусловием для повышения благосостояния граждан и роста экономики. Для населения низкая инфляция – это уверенность в том, что сегодняшних зарплат и пенсий хватит на завтрашние покупки, это возможность планировать приобретения, кредиты и вклады. Для бизнеса низкая инфляция – это предсказуемая среда для долгосрочного планирования.

Ценовая стабильность также необходима и для роста инвестиций – основы стабильного и качественного экономического роста.

- Какие факторы учитывает Банк России для принятия решений по денежно-кредитной политике? Госдума в сентябре текущего года приняла закон об изменении пенсионного возраста. Такие решения тоже влияют на денежно-кредитую политику? Каким образом?

- Решение об изменении ключевой ставки принимает Совет Директоров Банка России, собираясь для этого 8 раз в год. Принятию каждого решения предшествует большая работа, которая проводится и на федеральном уровне, и в каждом регионе. Банк России оценивает текущую ситуацию в экономике, прогноз ее развития в базовом и рисковом сценариях.

Некоторые факторы, влияющие на инфляцию, могут носить сезонный или временный характер и не приводить к устойчивому отклонению темпа роста цен от цели. Тогда Банк России не реагирует на них (например, подорожание овощей в мае-июне 2017 года и последующее снижение цен после поступления нового урожая). Более длительные воздействия, носящие устойчивый характер, оцениваются как существенные (например, санкции, цены на энергоресурсы, инфляционные ожидания, ситуация на рынке труда и другие), и могут влиять на решение об изменении ключевой ставки.

Что касается повышения пенсионного возраста, то на данный момент Банк России не видит существенных эффектов, способных повлиять на денежно-кредитную политику, по крайней мере в ближайшей перспективе.

В значительной мере принятые решения о повышении пенсионного возраста окажут положительное влияние на рынок труда. Больше будет людей, которые будут заняты в экономике. Но, конечно, для того, чтобы в целом избежать проблемы дефицита на рынке труда, учитывая демографическую ситуацию, нужно прежде всего заниматься повышением производительности труда.

- Инфляцию стараются держать на низком уровне, но люди отмечают стабильный рост цен на определенные продукты и услуги. Почему так происходит?

- Прежде всего,ощущая темп роста цен выше или ниже официального, вы не обязательно ошибаетесь. Личная инфляция у всех своя, она зависит от набора продуктов и услуг, которые потребляет каждый конкретный человек.Он может отличаться от набора, который использует Росстат при расчете инфляции. Если человек, например, не водит машину, то он не покупает бензин, вклад которого в общую инфляцию довольно велик. Молодые люди, у которыхпока нет детей, не покупают детскую одежду и игрушки – а это тоже заметная часть общей корзины покупок. Наконец, не все едят индейку, свинину, пшено или оливковое масло, хотя эти товары включены в расчет инфляции. Также стоит помнить, что об инфляции в целом не стоит судить по изменению цен на один товар или небольшое количество позиций, так как доля их покупок в составе общих потребительских расходов, скорее всего, мала.

Для оценки инфляции используется «Индекс потребительских цен» (ИПЦ), который рассчитывается Росстатом более чем по 500 видам товаров и услуг. Росстат отслеживает цены в 276 городах, в 68 тыс. организаций торговли и сферы услуг. В выборку включаются по несколько городов из каждого субъекта России. В нашем регионе это Пенза, Кузнецк и Сердобск.Выбранные города должны составлять не менее 35% городского населения региона, у нас эта доля выше – 70%. Поэтому показатель индекса потребительских цен является наиболее полным и всеобъемлющим.

Еще одной причиной может быть субъективность восприятия. Нужно признать, что скачок цен вверх мы всегда воспринимаем болезненно, поэтому он врезается в память, и негативный опыт впоследствии мешает поверить в низкую инфляцию. Все помнят, как несколько лет назад дорожала гречка? Но многие наверняка не обратили внимание, что за последний год в Пензе цены на нее снизились с 43 до 28 руб. за килограмм (сентябрь к сентябрю). Также многие товары мы покупаем не часто и не регулярно, поэтому почувствовать замедление роста цен можно не сразу, например, если речь идет о крупной бытовой технике или мебели.

- Если инфляция в России будет стабильно ниже 4% - это плохо?

Если инфляция будет стабильно ниже текущей цели, по некоторым товарам мы можем столкнуться с устойчивым снижением цен, т.е. дефляцией. Многие считают это благом, ведь товары дешевеют, на ту же сумму можно купить все больше и больше. Но представьте себе ситуацию, когда цены постоянно снижаются. Будете ли вы покупать сегодня то, что завтра будет стоить дешевле? Скорее всего, нет. В результате люди меньше покупают, предприятия получают меньше выручки, откладываются инвестиции, снижаются зарплаты или начинаются сокращения. Доходы граждан снижаются и еще больше сокращают их потребительский спрос.

С другой стороны, чем выше инфляция, тем изменчивее она себя ведет, её бывает сложно удержать на каком-то стабильном уровне. Если мы поставим цель в районе 6-8% для всей корзины товаров, то по отдельным позициям рост цен может превышать 10%. Это негативно скажется на инфляционных ожиданиях и может существенно усилить рост цен. В таких условиях велик риск, когда рост цен обуславливает необходимость повышения зарплат, а рост номинальных доходов на фоне усиления инфляционных ожиданий приводит к новому скачку цен.

Есть развитые страны, где инфляция 2%. Спрашивают - почему не сделать как у них? Объяснение простое. Помимо того, что есть риски дефляции, нам мешают это сделать объективные структурные ограничения, например, слабая конкуренция в некоторых отраслях, сырьевая зависимость, устаревание основных фондов и инфраструктуры.

Также Банк России ориентируется на инфляцию в странах – торговых партнерах. В среднем за последние 10 лет она составила 3%. Если инфляция в странах – торговых партерах значимо ниже, чем инфляция в России, то со временем иностранные товары становится выгоднее покупать, поскольку они дорожают более медленными темпами. В результате спрос на иностранную валюту для покупки иностранных товаров увеличивается, что приводит к ослаблению рубля. Устойчивое ослабление рубля может неблагоприятно отражаться на ожиданиях экономических агентов и уровне инфляции.

Эксперты считают, что 4% в год — оптимальный уровень инфляции для России: он позволяет промышленности развиваться и при этом защищает доходы и сбережения от обесценения,избежать риска дефляции, и при повышенных инфляционных ожиданиях, как у нас сегодня, не допустить скачков инфляции до двузначных значений.

- В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых, в октябре оставил ее без изменений. Почему это было сделано? Можно ли говорить о каком-то эффекте на региональном уровне от такого решения?

- Поскольку влияние денежно-кредитной политики на экономику распределено во времени, Банк России принимает решения о ключевой ставке, исходя из макроэкономического прогноза (на 3 года) и оценки рисков отклонения от него. Этот прогноз регулярно пересматривается. Изменение внешних условий, произошедшиево II-IIIкварталахтекущего года, существенно усилило риски ускорения инфляции, на что Банк России отреагировал в сентябре решением о повышении ключевой ставки и приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. Эти меры оказались действенными и позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем финансовом рынке, поэтому ставка в октябре осталась неизменной.

Дальнейшие решения по ключевой ставке мы будем принимать, исходя из развития ситуации и того, будут ли реализованы инфляционные риски, прежде всего внешние. Снижение ключевой ставки наиболее вероятно возобновится не ранее конца 2019 – первой половины 2020 года.

В то же время, инфляция на местах может отличаться от среднероссийской. К примеру,если в регионе активно развиваются предприятия по переработке продукции сельского хозяйства (молокозаводы, птицефабрики, мясоперерабатывающие комбинаты и т.д.), то вполне вероятно, что цены на ряд продуктов питания будут расти медленнее, либо снижаться за счет расширенного предложения и высокой конкуренции.К примеру, годовой рост потребительских цен в сентябре на молоко питьевое и молочные напитки составил по России 101,23%, по Пензенской области – 99,82%; на мясо индейки 100,75% и 92,26% соответственно, что стало возможным благодаря лидерству нашего региона в производстве молока и мяса индейки в ПФО.

- С учетом повышения ключевой ставки целесообразно ли сейчас брать крупные кредиты вроде автокредитов, ипотеки?

- Решение о получении кредита каждая семья должна принимать самостоятельно, исходя из своих доходов, расходов и сбережений. Даже если у вас стабильный доход, нужно оценить все риски, понять, сможете ли вы расплатиться по кредиту в непредвиденной ситуации.В современном обществе финансовая грамотность – жизненно необходимый навык. Сегодня невозможно быть полностью исключенным из системы денежно-кредитных отношений. Поэтому важно знать основные типы законно действующих субъектов финансового рынка, правила проверки их статуса. Важно уметь анализировать финансовые продукты и услуги, а также быть знакомым со способами своей правовой защиты в случае недобросовестного поведения финансовой организации. Это поможет людям избежать разочарований в работе финансового рынка, а финансовому рынку обеспечить стабильное развитие.

- Что будет с ценами в конце этого года с учетом, в том числе, вероятных новых санкций со стороны США?

- По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года. Под действием временныхфакторов (повышение НДС, подстройка ценк произошедшему с начала года ослаблению рубля) годовая инфляция временно ускорится, в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Стоит отметить, что на данный момент баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, особенно в краткосрочном периоде. На это, в том числе, оказывает влияние и неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий. Тем не менее, Банк России продолжает учитывать данные риски при оценке целесообразности дальнейшего изменения ключевой ставки.