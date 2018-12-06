2018-12-06T11:39:37+03:00
Общество

Л’Этуаль приглашает на клиентский день бренда Natura Siberica

Презентация будет проходить 8 декабря с 12 до 20 часов в ТЦ «Пассаж» (ул. Московская, 83)
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Новая серия «Natura Sakhalin»Новая серия «Natura Sakhalin»
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Хорошая новость для любителей натуральных средств ухода - известный бренд органической косметики Natura Siberica проведет в Пензе клиентский день. Гости мероприятия смогут не только узнать больше о линейке продукции фирмы, но и ознакомиться с совершенно новой серией косметических средств Natura Sakhalin, созданной специально для сети магазинов Л’Этуаль и реализующейся только в ней. Средства, входящие в серию, созданы на основе растений и водорослей, выращенных и собранных на острове Сахалин. Линейка содержит 20 продуктов для волос, лица и тела.

Во время клиентского дня в Л’Этуаль будут работать ведущие консультанты Natura Siberica, которые подробно расскажут, как правильно выбирать натуральную косметику и на что нужно обращать при этом внимание. Гости магазина смогут протестировать средства новой линейки и подобрать то, что подходит именно им. Ну а чтобы покупатели не заскучали, Natura Siberica обещает викторину и подарки всем, кто в этот день приобретет любое средство их бренда.

Приходите, будет здорово!

СПРАВКА «КП»

Natura Siberica - бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири. Марка использует удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости и красоты кожи и волос. Все травы, на которых основана косметика, собираются вручную в диких условиях или выращиваются на собственных сертифицированных органических фермах в Хакасии, на Сахалине, Камчатке и на острове Кунашир.

Качество продукции подтверждено многочисленными престижными сертификатами (ICEA, ECOCERT, COSMOS STANDARD, BDIH) и международными наградами из Италии, Англии, Франции, Австралии, Германии и других стран. Марка Natura Siberica, помимо России, представлена в более чем 60 странах мира - от Австралии до Аргентины.

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