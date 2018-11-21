Черная пятница в Пензе: где купить смартфоны и планшеты со скидкой

Черная пятница 2018 выпадает на 23 ноября. В этот день тысячи интернет- и офлайн-магазинов объявят самые щедрые распродажи и акции на свои товары. В этот день резко дешевеют почти все категории товаров, однако самый большой спрос отмечается на электронику, игрушки, одежду и бытовую технику. КП-Пенза вместе с МТС составила подборку самых выгодных «чернопятничных» цен на гаджеты в Пензе.

Смартфоны

Бюджетный вариант

Alcatel 1

Фото: Интернет-магазин МТС

В 2018 году цены на смартфоны доставляют немало радости пользователям, которые ищут простой и доступный смартфон. Если вы – в их числе и вам требуется надежная рабочая лошадка c для повседневных задач, присмотритесь к ультрабюджетнику Alcatel 1.

4-ядерный процессор, широкоформатный 5-дюймовый экран, широкие возможности 5-мегапиксельной камеры и сутки автономной работы под нагрузкой — смартфон более чем достоин покупки.

Купить в интернет-магазине МТС

Средняя цена

Honor 9 Lite

Фото: Интернет-магазин МТС

Распродажа смартфонов в черную пятницу – отличный повод порадовать себя покупкой стильного и шустрого гаджета Honor 9 Lite. Кстати, это самый продаваемый смартфон 2018 года в России. Он стал народным любимцем по ряду причин: доступная цена, которая в сейчас стала еще ниже, яркий безрамочный экран диагональю 5,65 дюймов, большой запас памяти и неплохие камеры.

Купить в интернет-магазине МТС

Флагман

Huawei Nova 3

Фото: Интернет-магазин МТС

Мощный смартфон Huawei Nova 3 с диагональю экрана 6,3 дюйма стал одной из самых ярких новинок осени 2018 года. Одна из его ключевых фишек – высокопроизводительный 8-ядерный процессор Kirin 970 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. В данном чипсете предусмотрен отдельно выделенный нейромодуль для искусственного интеллекта. Он анализирует то, как владелец пользуется гаджетом и заранее подгружает часто используемые приложение. Или наоборот, блокирует фоновую работу ненужного софта.

Вдобавок, в смартфоне предусмотрена система умных камер. Сдвоенные фотомодули установлены здесь как для основной съемки, так и для селфи. Камеры автоматически распознают сцены, подбирают оптимальные настройки и качественно обрабатывают уже готовые снимки.

Купить в интернет-магазине МТС (со скидкой 6 000 рублей по промокоду BF16)

Планшет

Alcatel 1T

Фото: Интернет-магазин МТС

Один из самых легких и прочных планшетов на европейском рынке, с внушительной диагональю больше 10 дюймов, детским режимом и возможностью подключения клавиатуры для комфортного набора текста. Облегченная версия ОС Android Oreo, 16 Гб встроенной памяти и мощный аккумулятор – этот планшет может стать вашей самой удачной покупкой в черную пятницу.

Купить в интернет-магазине МТС с кэшбэком 500 рублей

Итоги

Несмотря на зловещее название, черная пятница является, пожалуй, лучшим и самым желанным днем в году для любителей шопинга. Бонусы, скидки, распродажи – от обилия возможностей просто голова идет кругом. Кстати, скидки черной пятницы действуют в салонах и интернет-магазине МТС с 16 по 30 ноября, полный список выгодных предложений для пензенцев можно посмотреть здесь.