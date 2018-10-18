Управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов награжден за вклад в развитие городов СНГ

18 Окт. 10:00 2018-10-19T09:31:32+03:00

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17 октября 2018 года, г. Пенза. На Общем собрании Ассоциации городов Поволжья, прошедшем 5 октября 2018 года в г. Чебоксары, некоторые региональные руководители и общественные деятели были награждены за активное участие в работе организации.

Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ООО «ТНС энерго Пенза» Роману Чернову от имени президента Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) был вручен памятный знак-орден «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ». Также он был удостоен Благодарности Комитета Государственной Думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления «За большой вклад в развитие местного самоуправления в Российской Федерации».

- Уровень жизни, развитие Пензы и региона в целом зависят от эффективности каждого предприятия, расположенного на их территории. Именно поэтому ООО «ТНС энерго Пенза», привнося свой значительный вклад в обеспечение экономической стабильности региона, активно участвует и в социальной жизни области, а также нацелено на продолжение данной деятельности в будущем, - подчеркнул Роман Чернов.