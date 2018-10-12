В ООО «ТНС энерго Пенза» прошла экологическая акция «Сохрани дерево – сдай макулатуру»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T10:34:26+03:00

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11 октября 2018 года, г. Пенза. В среду, 10 октября, сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» провели экологическую акцию «Сохрани дерево – сдай макулатуру».

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к ресурсам, стало в компании уже традицией и с каждым годом привлекает все больше участников. Благодаря этому в 2018 году по итогам акции было собрано 6175 кг макулатуры, что превысило показатель 2017 года – 4363 кг.

Учитывая тот факт, что 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев и экономит порядка 1000 кВт электроэнергии, ООО «ТНС энерго Пенза» сохранило 62 дерева и сэкономило более 6000 кВт энергии.

В тройку лидеров по количеству собранного вторсырья вошли отдел бухгалтерского и налогового учета и отчетности – 2220,8 кг, Городское отделение – 1922,4 кг, а также информационно-аналитическое управление – 1183,1 кг.

Фото предоставлено ООО «ТНС энерго Пенза»

Подводя итоги акции, заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов поблагодарил сотрудников за участие и вклад в сохранение окружающей среды.

- Наша компания является сторонником и популяризатором идей бережного отношения к энергетическим и природным ресурсам. Поэтому мы активно продвигаем среди клиентов интернет-сервисы, в том числе призываем их переходить на электронные квитанции – самый удобный и экологичный способ получения счетов за электроэнергию, - отметил Роман Чернов.

Напомним, электронная квитанция – сервис, позволяющий получать счета за электроэнергию на электронную почту.

Подключить электронную квитанцию можно любым способом:

• на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза»:

- без регистрации;

- в Личном кабинете ООО «ТНС энерго Пенза»;

• в мобильном приложении «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

• направив заявление по электронной почте - vopros@penza.tns-e.ru.