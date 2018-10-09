В Дубенском районе Мордовии рухнул мост: пострадавших нет
Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля
Вес автомобиля превышал допустимую нормуФото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня в 13:25 поступила информация о том, что обрушился железобетонный двухполосный мост, длиной примерно 15 метров, сообщением село Дубенки — село Ардатово.
«Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля вес груза которого превышал допустимую норму», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
В результате обрушения никто не пострадалФото: ГУ МЧС по РМ
При обрушении моста никто не пострадал. Есть объездной путь, его расстояние составляет 15 километров.
Мы будем следить за развитием событий.