2018-10-09T14:37:43+03:00
Происшествия

В Дубенском районе Мордовии рухнул мост: пострадавших нет

Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля
Яна БИЛИБИНА
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Вес автомобиля превышал допустимую нормуВес автомобиля превышал допустимую нормуФото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня в 13:25 поступила информация о том, что обрушился железобетонный двухполосный мост, длиной примерно 15 метров, сообщением село Дубенки — село Ардатово.

«Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля вес груза которого превышал допустимую норму», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

В результате обрушения никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по РМ

В результате обрушения никто не пострадалФото: ГУ МЧС по РМ

При обрушении моста никто не пострадал. Есть объездной путь, его расстояние составляет 15 километров.

Мы будем следить за развитием событий.

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