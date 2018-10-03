2018-10-03T10:43:49+03:00
Пресс-релизы

Личный кабинет «ТНС энерго Пенза» теперь позволяет управлять несколькими лицевыми счетами

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Фото предоставлено ООО «ТНС энерго Пенза»Фото предоставлено ООО «ТНС энерго Пенза»
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02 октября 2018 года, г. Пенза. Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области – ООО «ТНС энерго Пенза» – постоянно совершенствует способы взаимодействия с компанией, стремясь сделать данный процесс еще более удобным для клиентов.

С 1 октября 2018 года в Личном кабинете для частных клиентов появилась новая функция – возможность подключения дополнительных лицевых счетов. Благодаря нововведению потребители, в собственности которых находятся несколько жилых объектов, могут управлять всеми лицевыми счетами из одного Личного кабинета. После внесения данных в разделе «Мои лицевые счета» отпадет необходимость дополнительной авторизации при переключении между счетами, как это было ранее.

Необходимо обратить внимание, что добавлять под управление можно только счета, у которых уже зарегистрирован Личный кабинет. К одному кабинету можно привязать не более 10 счетов.

Личный кабинет предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам «ТНС энерго Пенза», не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплачивать счета за электроэнергию, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.

Зарегистрировать Личный кабинет можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru либо направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru.

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