Передавать показания приборов учета электроэнергии важно даже при сезонном проживании

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-28T14:27:32+03:00

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28 сентября 2018 года, г. Пенза. В связи с завершением летнего периода и дачного сезона ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает владельцам загородной недвижимости о необходимости ежемесячной передачи показаний при сезонном проживании.

Даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии своевременная передача показаний приборов учета позволит потребителям избежать лишних финансовых затрат. Поскольку, согласно действующему российскому законодательству, при отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу.

Передавать показания приборов учета электроэнергии можно любым дистанционным способом:

- на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в Личном кабинете на сайте компании;

- с помощью мобильного приложения (для Android);

- по телефону Контактного центра (8412) 98-78-48;

- отправив электронное сообщение на адрес pokazanie@penza.tns-e.ru;

Кроме того, передачу показаний счетчика можно приостановить до наступления нового дачного сезона. Для этого необходимо обратиться в ООО «ТНС энерго Пенза» с заявлением о сезонности проживания в конкретном объекте и указать период, в течение которого потребление электроэнергии осуществляться не будет.