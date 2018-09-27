Долги теплоснабжающих предприятий за электроэнергию угрожают своевременному началу отопительного сезона в Пензенской области

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-27T10:19:09+03:00

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26 сентября 2018 года, г. Пенза. ООО «ТНС энерго Пенза» осуществляет электроснабжение более 50 предприятий, поставляющих тепло в жилые дома и социальные объекты Пензенской области. При этом многие теплоснабжающие организации крайне безответственно относятся к вопросу оплаты потребленного ими энергоресурса.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация негативно сказывается на готовности к зимнему отопительному периоду города Пензы и районов Пензенской области. ООО «ТНС энерго Пенза», в соответствии с действующим законодательством РФ, вынуждено было ограничить подачу электроэнергии целому ряду теплоснабжающих предприятий из-за накопленных ими долгов перед гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона.

Суммарная задолженность организаций-неплательщиков на 25 сентября 2018 года превысила 37 млн рублей:

- АО «Пензтеплоснабжение» (г. Пенза) – 16,1 млн рублей;

- ЗАО «ЦентрМетроКом-Энерго» (Сердобский р-н) – 5,1 млн рублей;

- МУП «ПрофКомСервис» (г. Спасск) - 4,5 млн рублей;

- МУП «Сердобская теплосеть» (г. Сердобск) - 3,6 млн рублей;

- ЗАО «ТЭКПО» (Нижнеломовский р-н) - 2,2 млн рублей;

- МУП «Кондольское МПО ЖКХ» (с. Кондоль) - 1,8 млн рублей;

- МУП «Каменская горэлектротеплосеть» (г. Каменка) – 1,1 млн рублей;

- МУП ЖКХ «Саловка» (Пензенский р-н) - 0,9 млн рублей;

- ООО «Комфорт-Сервис» (г. Пенза) - 0,9 млн рублей;

- МУП ЖКХ «Завиваловское» (Каменский р-н) – 0,6 млн рублей;

- ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза) – 0,3 млн рублей.

Несмотря на предпринимаемые гарантирующим поставщиком электроэнергии меры по урегулированию ситуации, теплоснабжающие предприятия продолжают систематически нарушать платежную дисциплину.

В преддверии приближающихся холодов ООО «ТНС энерго Пенза» призывает руководство муниципальных образований и теплоснабжающих организаций приложить максимальные усилия к погашению задолженности за электроэнергию, которая ставит под угрозу своевременную подачу тепла в дома и объекты социальной инфраструктуры региона.