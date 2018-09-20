Иван Белозерцев: Не творить кумиров, но учиться у разных людей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-20T13:55:34+03:00

13 сентября исполнилось три года с момента избрания губернатором Пензенской области Ивана Белозерцева, а 15-го - Иван Александрович отметил свой юбилей. Мы встретились с главой пензенского региона, чтобы поговорить о работе и о жизни

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- Чем Пензенская область может сегодня похвастаться перед соседями?

- Наша главная цель сегодня состоит не в том, чтобы похвастаться перед соседями, а в том, чтобы развивать экономику и социальную сферу, делать так, чтобы росло благосостояние людей, живущих в регионе, чтобы жизнь была более комфортной.

По ряду показателей у нас наблюдается стабильная положительная динамика. В первую очередь надо отметить промышленный комплекс. В него входят порядка 250 крупных и средних предприятий, на которых работает свыше 87 тысяч человек. Индекс промышленного производства за 7 месяцев 2018 года составил 103% (5 место в ПФО).Объем отгруженных товаров - 115,6 миллиарда рублей.Среднемесячная заработная плата в отрасли сейчас - 29884 рубля.

Иван Белозерцев всегда вникает в детали любого производстваФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По темпам роста сельскохозяйственного производства за последние 15 лет Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе. В минувшем году впервые за этот же период времени экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превысил экспорт продукции отрасли машиностроения.

Объем валовой продукции в хозяйствах всех категорий только за полгода составил более 24 миллиардов рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства - 103,6%. Среди регионов России Пензенская область по данному показателю занимает 25-ю строчку, среди регионов ПФО –4-ю. Растет производство мяса скота и птицы, причем в хозяйствах всех категорий, надои молока.

Пензенские продукты завоевывают покупателя по всей странеФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Есть значительный рост показателей внешней торговли - как экспорта, так и импорта. Внешнеторговый оборот по Пензенской области за январь-июнь 2018 года увеличился почти на 16%до 235,6 миллионов долларов США. Мы в последние три года активизировали работу по организации бизнес-миссий, я сам во главе официальных делегаций выезжаю для переговоров в страны, которые являются нашими стратегическими партнерами. Это очень важно – наладить диалог на уровне первых лиц, это доверие, трансформирующееся в крепкие деловые связи между предприятиями.

Восстановился рост инвестиций. На эту сферу очень сильно влияют любые, даже небольшие кризисы. Мы смогли преодолеть негативные тенденции - с2017 года территории региона рост инвестиций составил более 107 %. По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал превысили 72,5 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2018 на развитие экономики Пензенской области направлено более 30 миллиардов рублей. Это почти 135% к прошлогоднему периоду. Наш регион входит в число лидеров Приволжского федерального округа по показателю прироста объема инвестиций.

Региональный кондитерский кластер занимает 4 место в РФФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- Какие перемены, которые запланированы в развитии нашей области на ближайшее время, Вы считаете самыми важными?

- Одним из важнейших изменений в социально-экономической жизни региона стало присвоение постановлением российского правительства статуса территории опережающего развития двум городам Пензенской области - Сердобску и Заречному.

В настоящий момент на статус резидента ТОСЭР г.Сердобска претендует «Грибная компания» с проектом созданиявысокотехнологичного агропромышленного комплекса (объем инвестиций – порядка 1,25 миллиарда рублей) и компания «Технокорд» с проектом строительства завода по глубокой переработке пшеницы (объем инвестиций – около 15 миллиардов рублей).

Но мы уделяем вниманиене только крупным инвесторам. Для дополнительной поддержки развития малых производственных компаний мы планируем принять участие в программе развития муниципальных технопарков, агропромышленных и промышленных парков «Мой бизнес-парк»,обсуждаемой сейчас на федеральном уровне.Прорабатывается возможность развития небольших промышленных площадок (средняя стоимость строительства - до 500 миллионов рублей), которые могут быть созданы в течение 1-2 лет и полностью покроют вложенные бюджетные средства, а также станут приносить дополнительные налоговые поступления уже через 5-6 лет после начала строительства. Создание в муниципальных образованиях таких площадок позволит районамболее равномерно развиваться, стабилизирует их экономическое положение.

- А в социальном плане? Как меняется здравоохранение, образование, культура Пензенской области?

- Как бы сложно не было, в эти отрасли надо вкладывать значительные средства, потому что от этого зависит качество жизни наших граждан. И мы это делаем.Более 400 миллионов рублей в 2017-2018 годах направили на ремонт сельских школ. Строим новые объекты. Уже работают современные школы в Пензенском районе, Верхнем Ломове, в Кузнецке.

Недавно мы приступили к строительству хирургического корпуса в Кузнецке. 25 лет объект стоял недостроенный, разрушался. Рассчитываем, что в конце 2020 года введем его в эксплуатацию. Запланировали на эти цели в бюджете 1 миллиард 200 миллионов рублей.

В компании МедИнж делают запчасти для человеческого сердцаФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

При поддержке Пенсионного фонда РФ в Кичкилейке началось возведение нового корпуса для сопровождаемого проживания молодых инвалидов.

В этом году будут введены в эксплуатацию офисы врача общей практики в с. Мансуровка Неверкинского района, в с.Голицыно Нижнеломовского района, фельдшерско-акушерский пункт в с.Старое Назимкино Шемышейского района.

Ремонтируем 17 домов культуры. В Тамале ДК возводится практически « с нуля». В рамках реализации адресной программы ПАО «Транснефть» в этом году планируется приступить к строительству дома культуры в с. Решетино Пачелмского района. Также в 2018 году рассчитываем начать строительство 3-х детских садов в с.Засечное на 120 мест каждый и детского сада в с. Неверкино на 100 мест. Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники в г. Нижний Ломов, построить ее планируется в 2019 году.

В Пензе ввели в эксплуатацию перинатальный центр, реконструировали больницу скорой помощи, идет ремонт детской больницы, обновили полностью парк машин скорой помощи, продолжаем благоустройство набережной Суры, площадь Ленина совсем скоро обретет совершенно иной образ.

Последние три года мы очень активно работаем в сфере дорожного строительства, приводя в порядок и городские, и сельские дороги. Два путепровода реконструировали – в Пензе и Каменском районе. На очереди – Бакунинский и Бригадирский мосты в областном центре.

- Какой Вы видите Пензенскую область через 20 лет?

- Вы имеете в виду «Стратегию-2035»? Главной целью является обеспечение стабильного роста благосостояния населения на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития региона. Наша политика нацелена на обеспечение ежегодного роста реальных денежных доходов населения Пензенской области на 3-7%.

Реализация Стратегии планируется в рамках пяти основных направлений. Пензенская область – это территория опережающего экономического роста; регион, привлекательный для развития бизнеса; территория комфортного проживания; территория здоровья и развития спорта, а также образования, культуры и туризма.

Что касается экономики, то здесь основная задача - модернизация производства, увеличение доли высокотехнологичных производств и реализацияконкурентоспособной продукции.

Пензенская промышленность - это современные технологии производстваФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Мы планируем дальнейшее развитие уже существующих территориально-отраслевых кластеров, конкурентоспособных на мировом уровне («Биомед», «Легпром», «Безопасность», стекольный, приборостроительный и IT-кластеры), а также формирование новых (мебельного, деревообрабатывающего и станкостроительного).Предусмотрена комплексная, в том числе и финансовая, поддержка экспортоориентированных и ведущих внешнеэкономическую деятельность компаний.

Рассчитываем в два раза увеличить объемы производства продукции агропромышленного комплекса – за счет реализации крупных инвестиционных проектов, ввода в оборот неиспользуемых земель, применения современной перспективной селекции и инновационных технологий.

Мы должны создать условия для комфортного проживания. Это и доступность жилья, и развитие социальной инфраструктуры, и улучшение экологической обстановки, и благоустройство территорий. Я думаю, что жители замечают эту работу, она идет в последние годы достаточно эффективно, в том числе благодаря поддержке со стороны федерального центра и программам, которые предложены Президентом РФ В.В. Путиным.

- С чего начинается Родина для Вас?

- С дома в селе Бараново Орловской области, где я родился и вырос. С маминого голоса. С речки, куда мы ребятишками ходили купаться. С турника на стадионе. С нашей школы, с сельских учителей, которые дали нам отличное образование. Я искренне горжусь тем, что родился в российской глубинке. Тем, что живу в России и тем, что у меня есть возможность служить ей по мере своих сил.

- Есть ли у Вас пример для подражания среди «звезд» политики или общественных деятелей?

- Кумиров стараюсь не творить. А вот учиться у разных людей можно и нужно. Больше всего я уважаю и восхищаюсь теми, кто беззаветно служит выбранному делу. Не важно руководитель это или рядовой рабочий.

- Как вы отдыхаете и где берете силы для работы?

- Должность губернатора почти не оставляет свободного времени. После работы, часто поздно вечером в выходные я нахожу час-другой для спорта: занимаюсь теннисом, недавно встал на коньки и играю в хоккей. Спорт дисциплинирует, а физические нагрузки дают энергию для службы. А полностью отдыхаю, расслабляюсь я со своей семьей. Общаюсь с внуками, которых у меня трое. Жаль, что видеться удается редко, но когда получается – это праздник для меня и для них. Семья для меня – самое святое, надежная опора и крепкий тыл.