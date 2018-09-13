2018-09-13T11:29:38+03:00
Общество

Компания «СтанкоМашСтрой» поразила американских промышленников

На чикагской выставке IMTS 2018 станки пензенского производства вызвали огромный интерес посетителей
Анна СОЛОВЬЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой ООО "СтанкоМашСтрой"Фото предоставлено пресс-службой ООО "СтанкоМашСтрой"
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С 10 сентября в Чикаго работает 32-ая Международная выставка производственных технологий IMTS 2018. На этот крупнейший мировой промышленный форум съезжаются тысячи компаний-участниц со всего мира. Однако российские производители оборудования не экспонировали свою продукцию на данной выставке уже около 40 лет. Первой после столь длительной паузы стала пензенская компания «СтанкоМашСтрой», осуществляющая производство современного металлообрабатывающего оборудования — от токарных станков до высокоточных обрабатывающих центров.

У компании уже есть опыт участия в международных специализированных выставках. Пожалуй, одной из самых результативных можно назвать выставку в Ганновере, которая считается одной из крупнейших в мире в сфере станкостроения. Тогда оборудование «СтанкоМашСтроя» было продано немецким дилерам уже в первые дни форума.

А сейчас пензенцы покоряют Северную Америку. На стенде компании «СтанкоМашСтрой», размещенном на третьем этаже Южного корпуса центра McCormick Place, представлены три вида токарного оборудования собственного производства - универсальный токарно-винторезный станок, токарный станок с ЧПУ и токарный обрабатывающий центр. Станки в полном объеме прошли внутризаводские испытания и подтвердили все заявленные характеристики.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "СтанкоМашСтрой"

Фото предоставлено пресс-службой ООО "СтанкоМашСтрой"

Конечно для «СтанкоМашСтроя» участие в этом крупном событии — уникальная возможность выгодно заявить о себе, как о российском производителе металлообрабатывающего оборудования, познакомиться с новейшими мировыми технологиями в машиностроении, а также найти новые рынки сбыта. Генеральный директор «СтанкоМашСтроя», заместитель председателя Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России Олег Кочетков рассказал, что в США проявили большой интерес к пензенскому оборудованию. Американцы были очень удивлены тем, что в России началось активное развитие этой отрасли и что в небольшом российском городе есть собственное развитое станкостроительное производство.

Представители компании, в свою очередь, провели ряд встреч с потенциальными партнерами и клиентами, с интересом приняли участие в проходящих в рамках выставки семинарах и конференциях, и познакомились с новыми технологическими и техническими решениями при переоснащении старых и строительстве новых производств.

Всего в этом году презентовали новинки своей продукции более двух с половиной тысяч участников, работающих в металлообрабатывающей отрасли. Они приехали в Чикаго из 117 стран мира. Для специалистов в области обрабатывающей промышленности на форуме экспонировано более 15 тысяч новейших станков и оборудования, процессоров, систем, компьютеров и средств управления. Более 110 тысяч человек уже посетили выставку IMTS 2018. В основном это покупатели станкостроительной продукции, специалисты по внедрению новых технологий, развитию производств и компаний, операторы, инженеры по оборудованию и наладке техники, руководители и менеджеры компаний-производителей.

32-ая Международная выставка производственных технологий заканчивает свою работу 15 сентября.

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