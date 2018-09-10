Игрок пензенского мини-футбольного клуба "Лагуна-УОР" Оксана Пегова вышла замуж

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-10T17:15:00+03:00

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Оксана Пегова не мыслила своей жизни без футбола даже когда была маленькой девочкой. Когда ее сверстницы играли в «дочки-матери», она гоняла мяч во дворе с соседскими мальчишками, среди которых был и Женя Алемайкин.

Дети выросли, Евгений связал свою жизнь с кулинарией, выбрав карьеру профессионального повара, Оксана успела стать многократной чемпионкой и призером чемпионата России по мини-футболу и обладательницей ряда различных спортивных наград. Тем не менее, молодые люди продолжали общаться друг с другом, и в какой-то момент отношения из приятельских переросли в романтические. Оксана из поездки в Испанию привезла Евгению футболку «Реал Мадрид», а он в ответ пригласил девушку в кино. Так, незаметно для себя, пара начала встречаться.

Спустя четыре года, когда спортсменка праздновала свой день рождения, Женя в присутствии друзей сделал футболистке предложение, и в ответ услышал заветное «Да!». Пара сразу поехала просить благословение у родителей невесты, а к Новому году уже были куплены обручальные кольца.

И вот, 8 сентября Евгений и Оксана связали себя узами браками. На церемонию были приглашены только родственники и самые близкие люди. Почетная роль свидетельницы была отведена игроку МФК "Лагуна-УОР" Ирине Родькиной, которая ради подруги впервые за 10 лет надела платье и встала на каблуки.

Невеста взяла фамилию мужа и стала Оксаной Алемайкиной, но подчеркнула, что смена фамилии никак не повлияет на ее спортивные навыки, и она еще докажет это в игре. И все же, футболистка отметила, что если встанет выбор между семьей и карьерой, то в приоритете конечно же будет семья.