Постмундиальное: ищем достопримечательности мирового уровня, куда легко добраться из Пензы

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-09T11:19:32+03:00

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В Самарскую область за тайнами нацпарка

«Дневной экспресс» из Пензы идет всего лишь четыре с половиной часа, отправляется утром в 7 часов, приезжает в обед. Рядом с ж/д вокзалом можно найти места для быстрого принятия пищи и тут же отправляться на прогулку. Успеть увидеть все быстро можно, если вы на велосипеде. Если же в Самару приехали без транспорта, лучше не заглядываться на прокаты на набережной и в парках, здесь оплата почасовая. Взять велосипед на сутки можно, например, на Невской: 300 рублей за день - и никаких гвоздей.

В Самарской Луке из каждой точки открываются прекрасные виды

Самара пока не столица велоспорта, но последние предмундиальные реконструкции очень ее облагородили, по крайней мере, вдоль главных магистралей есть теперь велодорожки. Так что на велосипеде можно стартовать прямо от речного вокзала, осмотреть старый город, заглянуть в Струковский парк и на площадь имени Куйбышева, где еще совсем недавно гулял ЧМ-2018.

Не заблудиться поможет Яндекс.Навигатор, он теперь умеет прокладывать веломаршруты практически без ошибок, подсказывает даже, где придется вырулить на проезжую часть. В метро с велосипедом не пустят, а вот в трамвай-троллейбус - пожалуйста. Следить за расписанием транспорта в Самаре помогает приложение «Прибывалка», которое здорово экономит время. Его можно скачать прямо на месте: даже если вас занесло на «стошку» или «металл», всего один клик - и приложение у вас в телефоне. Симка от МТС в телефоне - залог того, что интернет будет везде: LTE будет даже не на центральных улицах, а значит, на скачивание приложения размером 5 Мб уйдет пара секунд. После этого «Прибывалка» сама определит, где вы, спросит, куда вы хотите доехать и предложит маршруты общественного транспорта со временем. Рай для интроверта!

По парку можно путешествовать пешком или на велосипедах

Есть на самарских улицах и подсказки для туристов, которые вдруг увидели интересную достопримечательность и не знают, что же это. Рядом с основными из них можно увидеть пюпитры от МТС с qr-кодами, которые приведут на страницу, рассказывающую о памятнике или известном месте. Так что, если увидите бронзового кота на стене, не пугайтесь, а изучайте памятку рядом. На самарских улицах вообще можно найти много интересного.

Конечно же, без путешествия на природу велолюбитель вряд ли обойдется. В Самаре самый лучший маршрут для человека с велосипедом - это Заволга. Простой способ добраться туда – водная переправа. Не стоит вестись на посулы коммерческих перевозчиков: официально паромы и омики отправляются с речвокзала, их расписание тоже есть в приложении, так что со временем не ошибетесь. Самая распространенная точка старта – Рождествено. Здесь, кстати, также можно взять велосипед напрокат, чтобы не платить за переправу «коня».

А на той стороне начинаются настоящие приключения. Отсюда можно отправиться в путь до Каменной чаши или до Ширяева. Если договориться заранее, там ваш велосипед и заберут, а бонусом станет часовая обратная прогулка вдоль живописных берегов. В Ширяево же можно заночевать: за 700-1000 рублей за двоих местные готовы предоставить кровать и даже незатейливую пищу. Здесь есть уникальный музей Репина, в котором собраны артефакты эпохи великого живописца. А сидя на склоне горы рядом с ширяевской бухтой, можно легко представить, о чем думал художник, рисуя своих «бурлаков».

Едем в Саратов

Из Пензы добраться до Саратова можно на рейсовом автобусе всего за 350 рублей. Отличный маршрут выходного дня, можно за уикенд обернуться туда - обратно. В пути - около 2,5 - 3 часов.

Лимонарий на Соколовой горе

В Саратовской области есть немало мест, которыми здесь могут похвастаться перед гостями - в основном это приветы из прошлого. В Энгельсском районе есть «место, куда приземлился Гагарин», - столбик, небольшой монумент и гордость, конечно же. Одна из уникальнейших достопримечательностей - это Лимонарий на Соколовой горе, дендропарк с более чем 30 экзотическими растениями. Фитонциды, красота и полное ощущение, что ты в Италии. Здесь получается расслабиться и как будто устроить себе день на курорте: журчащие водопады, покачивающиеся апельсины на ветках, тонкий запах лимонной цедры, удивительные цветы, поющие цикады. Вообще это прекрасная возможность увидеть, как растет кофе, маракуйя, как выглядит пассифлора - и все это, не покидая нашей климатической зоны. Велик соблазн скорее купить пару растений домой!

В лимонарии можно встретить удивительных обитателей

Совет: чтобы не разориться, посещать лимонарий лучше в компании. Отдельный билет стоит 500 рублей, если группа больше пяти человек – 100 рублей с каждого. Если желаете не просто погулять, но еще и послушать экскурсовода (за цену билета), договориться о сопровождении нужно заранее, позвонив по телефону + 7 (8452) 53-37- 95. Не потеряться и доехать до парка максимально быстро поможет сайт с расписанием и маршрутами общественного транспорта в Саратове. Здесь же есть лента новостей, которая поможет быть в курсе пробок, поломок и частоты хождения автобусов. И не бойтесь пользоваться мобильным интернетом в любой момент, с МТС в любой поездке по России вы теперь просто расходуете минуты и гигабайты из домашнего пакета и даже звоните на местные номера без наценок.

А после экскурсии в мир экзотики можно арендовать велосипед и объехать весь город: от памятника первой учительнице, монумента «Журавли», выставки военной техники под открытым небом до здания цирка, от кукольного храма «Утоли мои печали» до картинной галереи им. Петрова - Водкина, и до Саратовской консерватории, похожей на старинный замок.

Перекусить, конечно, тоже необходимо… На набережной, рядом с памятником Гагарину, есть прекрасное кафе «Азиатский стиль», получите удовольствие и от вкусной еды, и от открывающейся панорамы. Хотите сэкономить, загляните в сетевые кафе «Улей» и «Помидорка» или в столовую ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова. Обстановка не ресторанная, зато порции внушительные и цены... столовские.

Еще одно замечательное место Саратовской области - это Хвалынский нацпарк, но от Саратова это в 174 километрах, так что придется добираться туда на автобусе. Зато в парке есть волшебная «Поляна любви», которая приносит счастье влюбленным. Так что, если очень нужно, вы знаете куда ехать.

Едем в Оренбургскую область

Добраться из Пензы в Бузулук, который находится в Оренбургской области, не слишком просто. Около 15 часов в поезде, стоимость – от 1500 рублей. Зато здесь можно прикоснуться к волшебным тайнам русской природы. Сам город достоин велопрогулки: за несколько часов можно увидеть и готическую водонапорную башню, и старые домики, и училище им. А.С. Пушкина, который здесь собирал информацию о последнем бое пугачевцев - защитников бузулукской крепости. Нужно не забыть попробовать знаменитое бузулукское мороженое. Его продавщица накладывает ложкой в стаканчик. Искать – в местных магазинах, например, возле главной площади и аттракционов. Отдохнув же, стоит отправиться в Бузулукский бор.

Аромат полевых трав и запахи леса - лучший рецепт счастья

350-летняя сосна и хвойный курорт

Бузулукский бор расположился в речной котловине глубиной 100 - 150 метров, на территории 111 гектаров. Хвойный запах, чистый воздух, вековые сосны, уютные тропинки и удивительные растения, которых не увидишь больше нигде. Отправляться в путешествие по бору рекомендуют как раз на велосипеде, да и без смартфона не обойтись в дороге: не возить же с собой везде карту. Правда, есть одно но: Бузулукский бор находится на границе Самарской и Оренбургской областей, поэтому телефон иногда начинает сходить с ума и метаться из одного региона в другой, так что огромный плюс – тариф МТС «Наш Смарт» с единой тарификацией во всех регионах страны.

В Бузулукский бор можно отправиться, чтобы отдохнуть душой на природе

В Бузулукский бор можно ехать на несколько дней: что еще нужно для счастья, как не сосновый воздух, тишина и фитонциды. Лучше всего въезжать сюда от поселка Котлубановский: указатели не дадут сбиться с пути. Здесь же, в офисе парка, нужно оформить разрешение на посещение заповедной зоны. Стоит удовольствие 50 рублей. За 100 рублей пустят в обустроенное место отдыха «Озеро березовое».

Путеводитель - речка Боровка, которая течет между крутых песчаных берегов. Чуть дальше можно увидеть один из основных памятников бора - Боровую лесную опытную станцию имени Андрея Тольского, этот человек считается основателем лесного опытного дела в Бузулукском бору.

По дороге можно встретить множество интересных объектов: и выставку скворечников, и образцы стволов деревьев, которые растут в бору, и дендропарк, где можно увидеть множество видов елей. Самая старая сосна здесь - 36-метровый великан, которому исполнилось 350 лет и даже больше. Ее не охватят даже три человека! Переночевать как раз можно на берегу Боровки, в одном из обустроенных мест, а на следующий день с новыми силами и впечатлениями вернуться в Бузулук.