Коронавирус в Пензенской области, новости на 21 октября: зарегистрированы новые смерти среди пациентов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 166 случаев заболевания коронавирусом.

Накануне стало известно о смерти еще двух пациентов. Мужчина 1975 года рождения страдал ожирением и артериальной гипертензией. У мужчины 1953 года рождения было злокачественное образование и ряд других заболеваний. Причиной смерти обоих стал коронавирус, осложненный двухсторонней пневмонией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава города Заречного Олег Климанов заразился коронавирусом и работает на дому