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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 21 октября: зарегистрированы новые смерти среди пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 21 октября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 166 случаев заболевания коронавирусом.

Накануне стало известно о смерти еще двух пациентов. Мужчина 1975 года рождения страдал ожирением и артериальной гипертензией. У мужчины 1953 года рождения было злокачественное образование и ряд других заболеваний. Причиной смерти обоих стал коронавирус, осложненный двухсторонней пневмонией.

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