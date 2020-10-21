Глава Заречного Олег Климанов заразился коронавирусом

ФОТО: Страница ОЛега Климанова в социальной сети «Вконтакте»

Вчера стало известно, что глава города Заречного Олег Климанов заразился коронавирусом. На своей странице в социальной сети «Вконтакте» он написал следующее: «Только что получил результат теста. Он положительный. Сейчас дома, есть небольшая слабость, кашель, насморк. Температура 37,4. Обоняние не потерял. Работаю и взаимодействую с коллегами удаленно».

Олег Владимирович пожелал всем здоровья.

ЦИФРЫ

На 20 октября коронавирус подтвержден у 1111 жителей Заречного. 126 человек проходят лечение в стационаре, 516 лечатся амбулаторно, один пациент был отправлен в Пензу. 1395 человек выздоровели.