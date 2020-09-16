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Президент РФ отметил заслуги сотрудников пензенских вузов

Распоряжение Владимира Владимировича Путина «О поощрении» размещено на официальном интернет-портале правовой информации РФ
Источник:kp.ru
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Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава государства отметил заслуги наших земляков в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов, а также оценил их многолетнюю добросовестную работу.

Почетной грамотой Президента РФ награжден Эдуард Кондратьев, профессор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Благодарность Президента РФ объявлена Александру Митрошину, директору Медицинского института Пензенского государственного университета.

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