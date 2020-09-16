Президент РФ отметил заслуги сотрудников пензенских вузов

Пресс-служба Правительства Пензенской области
Глава государства отметил заслуги наших земляков в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов, а также оценил их многолетнюю добросовестную работу.
Почетной грамотой Президента РФ награжден Эдуард Кондратьев, профессор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.
Благодарность Президента РФ объявлена Александру Митрошину, директору Медицинского института Пензенского государственного университета.