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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 15 сентября: за сутки диагноз подтвердился еще у 30 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 15 сентября 2020 года
Источник:kp.ru
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 30 случаев заболевания.

Всего в республике за период пандемии выявлен 5 931 случай COVID-19. Полностью выздоровели 4 843 человек, 48 - за последние сутки. 39 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 14 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 548 человек находятся на стационарном лечении; 871 – человек под наблюдением дома.

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