Иван Белозерцев: «Благодарю вас за поддержку, которую вы оказали мне на выборах губернатора Пензенской области»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Пензенской области состоялись выборы губернатора. После завершения подсчета было объявлено, что победителем стал действующий губернатор Иван Белозерцев – за него проголосовали 78,72% избирателей.

Иван Александрович обратился к жителям региона:

- Дорогие земляки! Благодарю вас за поддержку, которую вы оказали мне на выборах губернатора Пензенской области. Я буду оправдывать ваше доверие каждый день. Общая задача для всех органов власти - это повышение качества жизни граждан. И над ее решением мы будем активно работать ближайшие годы.