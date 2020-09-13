В Пензе прошел праздник «Многогранный мир культуры»

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Поздравляя пензенских артистов и руководителей творческих коллективов с профессиональным праздником, губернатор подчеркнул особую роль искусства в развитии личности и общества.

«Именно культура и искусство формируют человека, делая каждого из нас добрее, умнее, толерантнее, - констатировал Иван Белозерцев. - В Пензенской области прекрасные творческие коллективы, но воспитание артиста - это тяжелый труд. Спасибо ветеранам, опытным педагогам, молодым ищущим руководителям за их работу».

Губернатор отметил, что создание базы для развития культуры - один из приоритетов в работе областного правительства.

«Мы приводим в порядок и строим новые Дворцы культуры в сельских районах Пензенской области, чтобы больше детей и молодежи имели возможность найти себя, раскрыть свои таланты, чтобы наши творческие коллективы становились лучшими в стране. У нас все для этого есть», - резюмировал глава региона.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

11 работникам культуры вручены ключи от служебного жилья (в прошлом году квартиры получили 7 человек).

Почетного звания заслуженного работника культуры Пензенской области удостоены директор Централизованной библиотечной системы г. Пензы Галина Асеева и главный художник театра юного зрителя г. Заречного Оксана Афонина.

Почетным знаком «Во славу земли Пензенской» награжден заслуженный художник РФ Герман Карпов.

Звание заслуженного коллектива народного творчества присвоено ансамблю «Былбылым» из Сосновоборского района.

В рамках праздника «Многогранный мир культуры» состоялось также вручение почетных грамот и благодарностей губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области.