Сергей Вдовин вновь избран ректором МГУ имени Н.П. Огарева

Саранск. Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева Фото: Павел САДКОВ

В мероприятии принял участие Глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ согласовала для участия в выборах две кандидатуры: действующего ректора Сергея Вдовина и проректора по информатизации и международному сотрудничеству Константина Лещанкина.

Программы кандидатов на должность ректора были размещены на сайте университета.

В своем выступлении Сергей Вдовин отметил, что за последние пять лет произошли существенные изменения в образовательной, научной, инновационной и других сферах деятельности вуза. Реализуется многоуровневая система подготовки специалистов, накоплен современный интеллектуальный и научно-технический потенциал.

«Сегодня университет является ядром региональной экосистемы генерации новых знаний, подготовки интеллектуальной элиты и точкой роста конкурентоспособности нашего региона. Об этом свидетельствуют позиции вуза в ведущих мировых и российских образовательных рейтингах, - отметил Сергей Михайлович.

Константин Лещанкин, представляя делегатам конференции свою программу, обратил внимание на совершенствование и модернизацию образовательной деятельности университета с целью подготовки специалистов, востребованных в ключевых отраслях экономики. По его словам, для этого необходимо разработать конкурентоспособные программы высшего образования, повысить эффективность дополнительного образования, применять проектный подход в обучении и т.д.

По результатам тайного голосования абсолютным большинством голосов на должность ректора Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева был избран Сергей Вдовин, который возглавлял вуз в течение последних 10 лет.

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил ректора с переизбранием и пожелал коллективу вуза успехов при решении стоящих перед ним задач. «Сегодня университет - это реальная площадка высокой активности молодежи в самых различных сферах деятельности: научной, образовательной, творческой, волонтерской. В настоящее время перед университетом стоят новые вызовы и задачи».

Владимир Волков особо отметил: для того чтобы быть конкурентоспособными, нужно работать на самом передовом оборудовании, иметь современные лаборатории. «Целый ряд проектов университет реализует совместно с ведущими предприятиями и Технопарком Мордовии. В качестве недавнего примера можно привести участие наших ученых в разработке нового препарата для лечения коронавируса «Арепливир». Вместе с заводом «Биохимик» была проведена огромная работа. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто в ней участвовал», - сказал Глава Мордовии.

По словам Главы Мордовия, среди важнейших задач - развитие международного сотрудничества. МГУ им. Н.П. Огарева становится все более привлекательным для иностранных студентов, за 10 лет их количество выросло более чем в 8 раз. Экспорт образовательных услуг повышает привлекательность вуза, поддерживает статус межрегионального университета.

Как подчеркнул Владимир Волков, руководство республики и впредь будет оказывать всю необходимую поддержку Мордовскому государственному университету им.Н.П. Огарева, который в следующем году будет отмечать 90-летний юбилей.