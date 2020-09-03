Коронавирус в Мордовии, новости на 3 сентября: за сутки подтвердились еще 32 случая заболевания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания. Среди новых больных шесть человек старше 60 лет; самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет трое, в том числе четырехлетний ребенок.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 556 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 4 365 человек, 35 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 2 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 530 человек находятся на стационарном лечении; 875 человек – под наблюдением дома.