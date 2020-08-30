Коронавирус в Мордовии, новости на 30 августа: за сутки выписаны 24 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мордовии за последние сутки зарегистрирован 31 случай заболевания. Возраст новых пациентов – от двух лет до 81 года.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 430 случаев заболевания. Полностью выздоровели 4 263 человека, 24 - за последние сутки. Скончались 38 человек.

По данным на 29 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 487 человек на стационарном лечении, 885 человек под наблюдением дома.