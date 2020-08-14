В Пензе гости Детского парка стали участниками спортивной программы

Пресс-служба Администрации Пензы

13 августа у сцены Детского парка собрались любители активного отдыха. Для юных жителей города и их родителей сотрудники парка организовали программу «Спорт - залог здоровья».

Малыши делали зарядку, участвовали в конкурсах, подвижных играх. Особо весело прошли эстафеты с шариками, походы на ощупь, собирание детских пирамидок.

Пресс-служба Администрации Пензы

В этот день также прошел мастер-класс на координацию «Сильные, смелые, ловкие, умелые». Дети вместе с родителями переносили лопатку с шариком с одной стороны площадки на другую. Участникам понравилось проходить по канату.

В завершение мероприятия девчонки и мальчишки объединились в музыкальный квартет и исполнили зажигательный флешмоб.