Рост качества жизни людей в регионе

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Иван Белозерцев поблагодарил участников сессии и экспертов за продуктивную работу.

«Сегодня мы обсудили Стратегию развития Пензенской области на ближайшие пять лет. Для меня очень важно, что мы нашли понимание того факта, что мир изменился, а новые вызовы времени требуют новых решений, которые мы ищем и находим, - сказал Иван Белозерцев. - Но главное - сегодня мы зафиксировали основные, стратегические направления работы. Их цель одна - стабильный рост качества жизни людей, всего населения региона. Стратегия - это картина будущего, это те задачи, которые я ставлю перед собой и перед правительством».

Он назвал три главные составляющие, на которых строится его стратегическая работа как губернатора. Это стабильность, безопасность и развитие.

«Стабильность. Инвестиционная. Только в стабильный регион, где приняты и соблюдаются правила игры, приходят новые проекты и крупные средства. Мы уже продемонстрировали за предыдущие годы, что Пензенская область - это территория, где можно и нужно создавать новые предприятия…

Но стабильность - это еще и спокойствие, и уверенность в завтрашнем дне всех жителей региона. Достичь их в эпоху турбулентности можно, только сохраняя и даже наращивая меры социальной поддержки. Нужно открыто и прямо разговаривать с людьми, демонстрируя делом где, как и когда происходят изменения, решаются проблемы, открываются новые возможности, чтобы люди понимали, как будут жить завтра…

Стабильность - это исполнение всех обещаний. Люди должны привыкнуть к тому, что если вы пообещали что-то сделать, то это будет исполнено», - заявил губернатор.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Безопасность. В этом году вопросы безопасности жизни вышли на первый план в связи с мировыми событиями. Но еще под безопасностью я имею в виду комфортную и современную жизнь в городе или на селе. Это всеобщий доступ к качественной медицине, доступное образование от яслей до высших учебных заведений, качественные дороги. Важнейшая задача - сохранять безопасность материнства и детства, без этого мы никогда не решим демографические вопросы. Безопасность - это комфортная жизнь, когда люди перестают каждую минуту думать о выживании, а устремляют свою волю, свои силы и таланты на созидание, на качественную работу», - нацелил глава региона.

«Развитие Пензенской области было и остается для меня главным приоритетом. Новые вызовы требуют новых решений, и мы обязаны помнить об этом», - обратился он к участникам мероприятия.

Перед министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления поставлены задачи по всеобщей цифровизации, обозначенные Президентом России, и связанные с ними цели по активному развитию IT-кластера Пензенской области; по переходу на новый уровень поддержки и развития малого и среднего бизнеса; по развитию внутреннего туризма и по продвижению региона.

Молодежь - особенно одаренная и талантливая - многое дает и много хочет, она не терпит пустоты. Поэтому мы должны помнить об этом и развивать условия комфортного проживания в нашем регионе, чтобы молодые специалисты делали выбор в пользу родного, комфортного и удобного дома», - сказал Иван Белозерцев.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Я прекрасно понимаю, что любая мысль, не подкрепленная делом - мыслью и остается. Поэтому поручаю профильным министерствам разработать по каждому направлению региональную программу по подобию национальных проектов, с внятными целями и задачами, с ключевыми показателями эффективности и контрольными точками. Прошу в программах использовать предложения жителей Пензенской области, которые поступают из городов и районов», - поставил задачу глава региона.

Кроме того, сообщил он, для достижения поставленных целей в Пензенской области запускается кадровый конкурс.

«Уверен, что у нас в Пензенской области найдутся молодые профессионалы, чей опыт, компетенция и энергия пригодятся родному краю», - резюмировал губернатор.

Участники сессии на пленарном заседании рассказали о решениях по развитию области и повышению качества жизни граждан, выработанных на секциях, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.