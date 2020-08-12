Вектор развития региона на ближайшие пять лет

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В сессии принимают участие федеральные и региональные эксперты, представители органов исполнительной и законодательной власти региона, органов местного самоуправления, руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса, общественные деятели.

Определяющим вопросом мероприятия стала корректировка вектора развития региона на ближайшие пять лет, связанная с вызовами, которые сегодня диктует время.

В приветственном слове губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что 2020 год радикально изменил картину мира.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев:

"Изменились внутренние миграционные потоки, многие люди внезапно осознали, что могут без особых потерь работать из дома. Неожиданно появились и растут новые сферы услуг и неочевидные производственные мощности. У множества людей изменился привычный жизненный уклад, способ зарабатывать.

Мощный импульс к развитию получил цифровой мир. И я, как губернатор, и правительство области, и министерства, и ведомства обязаны максимально оперативно реагировать, оценивать и учитывать изменения, а некоторые процессы возглавлять и направлять".

Далее были сделаны акценты на основных направлениях работы.

Сохранение экономической и общественной стабильности. Она привлекает инвесторов, отсюда рост экономики, благосостояние людей.

Губернатор сообщил участникам форума, что, несмотря на вызовы, экономике Пензенской области удалось достичь за первое полугодие роста в промышленном секторе на 5,2% (второе место в ПФО).

По-прежнему в центре внимания защита здоровья и жизни людей при обеспечении экономической и финансовой стабильности, организация социальной помощи, всесторонняя поддержка материнства и детства, обеспечение комфортной жизнь пожилых людей.

"Все наши действия направлены именно на развитие региона, на неуклонный рост качества жизни людей. Новые вызовы требуют новых решений, модернизации и корректировки действующих планов", - подчеркнул Иван Белозерцев.

На открытии сессии выступил целый ряд авторитетных экспертов.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов:

"Пензенская область - это крепкий и устойчивый регион, подтвердивший жизнеспособность своей стратегии в условиях пандемии. Когда после перерыва в июле мы вернулись к составлению рейтингов устойчивости, мы подняли место Пензенской области в рейтинге. При этом вы не обрывали нам телефоны с сообщениями о том, на каком вы хорошем счету. Мы основывались на индексе производства промышленной продукции и на том, что по этому показателю область сейчас находится на 22-м месте в России", - сказал Михаил Виноградов.

Председатель Самарской губернской думы, президент Самарского государственного медицинского университета, академик Российской академии наук Геннадий Котельников:

"В Пензе не был несколько лет. Областной центр преобразился, я потрясен. Появились новые микрорайоны с красивыми домами, новая красивая школа, - это лишь немногое из того, что я заметил. Побывал в Кузнецке, город тоже расширяется и строится. Дорога от Кузнецка до Пензы просто великолепна", - отметил гость позитивные изменения.

Геннадий Котельников подчеркнул достижения Пензенской области в области здравоохранения.

"Уделяется огромное внимание развитию здравоохранения, его первичного звена. Вы поставили цель 100-процентного охвата населения доступной и качественной медицинской помощью. Это серьезная задача, и я уверен, что вы с ней справитесь".

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева:

"Нужно менять не стратегию развития региона, а вносить корректировки в план ее реализации, оставлять возможности для маневров", - высказала свою позицию Александра Игнатьева.

Она рассказала о главных мировых трендах в развитии муниципалитетов, многим из которых следует Пензенская область. Это внимание к здравоохранению, восстановление городских экономик, прежде всего малого и среднего бизнеса, обеспечение социального благополучия и цифровизация. Главным трендом, по ее словам, является активное развитие пригородных пространств.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов:

"Акцент смещается в сторону областных центров и малых городов. Значительное количество "новых москвичей" возвращаются в свои регионы, работают удаленно. Возникает повышенное внимание к своей квартире, дому, дворовому пространству. Возникает больше запросов на строительство нового жилья, в том числе своего индивидуального жилья, и правительство России в связи с этим создает новые возможности. В этом направлении нужна система и нужны единые проектные решения. А также нужна ликвидация недочетов в инфраструктуре".

Иван Белозерцев поблагодарил экспертов за выступления и за оценку, данную развитию региона. Он отметил, что каждое принятое на сессии решение обретет форму рабочей группы для корректировки планов по реализации Стратегии развития Пензенской области до 2035 года.

Сессия "Новые вызовы - новые решения" работает по семи направлениям: "Народосбережение", "Социальная поддержка граждан", "Образование", "Инвестиционный потенциал", "Агроиндустрия", "Индустрия гостеприимства", "Город".