Коронавирус в Мордовии, новости на 12 августа: 22 новых случая заболевания подтверждены в Саранске

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 29 случаев заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (22), Инсарском районе (2); Ичалковском, Чамзинском, Дубёнском, Лямбирском, Рузаевском районах (по одному).

Среди новых больных 14 человек старше 60 лет, самой пожилой 82 года. Моложе 30 лет – один человек, это 13-летний ребёнок.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 857 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 737 человек, 24 - за последние сутки. Зарегистрировано 37 летальных случаев.

По данным на 11 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 606 человек находятся на стационарном лечении; 893 человека – под наблюдением дома.