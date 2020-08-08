Коронавирус в Мордовии, новости на 8 августа: скончался 58-летний мужчина

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В Мордовии за последние сутки подтвердились 30 случаев заболевания, десять из которых – в Саранске. Десять новых пациентов старше 60 (самой пожилой 81 год), трое младше 30 (самому младшему 10 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 739 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 642 человека, 15 - за последние сутки. Скончались 36. В федеральной статистике учтён новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С. В. Каткова умер мужчина, 58 лет. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнения болезни – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония, отек легких. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст.

По данным на 7 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 612 человек находятся на стационарном лечении; 901 человек - под наблюдением дома.

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