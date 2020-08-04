Пелагея пышным декольте превзошла новую девушку Ивана Телегина

Развод с хоккеистом Иваном Телегиным определенно пошел на пользу певице Пелагее. В последнее время артистка невероятно похорошела и все чаще примеряет смелые образы. На днях 34-летняя вокалистка блеснула фигурой в белоснежном платье-бюстье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул пышный бюст и талию знаменитости.

Пелагея поразила поклонников новым имиджем. Певица решилась на смелое преображение после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным.

Подробнее – в материале Ольги Либгард