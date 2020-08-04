Пелагея пышным декольте превзошла новую девушку Ивана Телегина
Певица сменила имидж после расставания с мужем
Певица Пелагея с мужем хоккеистом Иваном ТелегинымФото: Михаил ФРОЛОВ
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Развод с хоккеистом Иваном Телегиным определенно пошел на пользу певице Пелагее. В последнее время артистка невероятно похорошела и все чаще примеряет смелые образы. На днях 34-летняя вокалистка блеснула фигурой в белоснежном платье-бюстье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул пышный бюст и талию знаменитости.
Пелагея поразила поклонников новым имиджем. Певица решилась на смелое преображение после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным.
ИСТОЧНИК KP.RU