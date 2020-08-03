Губернатор и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский посетили Спасский кафедральный собор

Иван Белозерцев проинформировал архипастыря об обустройстве прилегающей территории и внутреннего убранства собора.

«Мы продолжим облагораживать территорию, сделаем спуск к улице Кирова, лестницу, планируем поднять уровень смотровой площадки», - обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому руководитель области.

Он подчеркнул, что уже вступили в завершающую стадию внутренние отделочные работы: установлена основная часть иконостаса, завершен монтаж мраморного напольного покрытия, смонтировано внутреннее освещение, готово место под установку иконы Казанской Божьей Матери.

«Планируем, чтобы молодые пары в день своего бракосочетания поднимались на колокольню, фотографировались, будем также проводить экскурсии для всех желающих», - сказал глава субъекта РФ.

«Каждый год приезжаю, появляется все больше нового. Остается только восхищаться и благодарить Господа за то, что он дает силы и возможности построить такой храм", - поделился впечатлениями Владыка, дав высокую оценку вклада региональной власти в восстановление святыни.

Он преподнес в дар храму икону Ксении Петербуржской и выразил уверенность, что Спасский кафедральный собор станет одним из центров по сохранению православной культуры страны.