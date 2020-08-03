2020-08-03T13:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 3 августа: среди новых пациентов – пятимесячный ребенок

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 3 августа 2020 года
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области выявлен еще 51 случай заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 6645).

Среди новых пациентов есть пятимесячный ребенок.

География:

Пенза – 45;

Заречный – 3;

Шемышейский район – 2;

Пензенский район – 1.

Находится под наблюдением 3238 человек, сняты с наблюдения - 25587.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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