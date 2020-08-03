Коронавирус в Пензенской области, новости на 3 августа: среди новых пациентов – пятимесячный ребенок
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 3 августа 2020 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области выявлен еще 51 случай заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 6645).
Среди новых пациентов есть пятимесячный ребенок.
География:
Пенза – 45;
Заречный – 3;
Шемышейский район – 2;
Пензенский район – 1.
Находится под наблюдением 3238 человек, сняты с наблюдения - 25587.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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