2020-08-03T07:17:50+03:00
Общество

Ассоциация финно-угорских народов России объявляет конкурс

«Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации го СаранскФото: Пресс-служба Администрации го Саранск
Изменить размер текста:

Год 75-летия Великой Победы объявлен в стране Годом памяти и славы. Запомнится он еще и массовыми мероприятиями в стране, направленными на увековечивание великого подвига простых солдат войны, на сохранение исторической правды о Победе.

Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей объявляет конкурс «Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Старт конкурса 31 июля 2020 года.

Цель конкурса - представление исторического вклада финно-угорских народов Российской Федерации в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., содействие патриотическому воспитанию подрастающих поколений, развитию и укреплению межнациональных отношений финно-угорских народов Российской Федерации.

Конкурс проводится в три этапа:

1 этап. 31.07.2020 г. - 30.09.2020 г. Прием конкурсных заявок.

2 этап. 01.10.2020 г. - 31.10.2020 г. Рассмотрение конкурсных заявок экспертной комиссией.

3 этап. 01.11.2020 г. - 30.11.2020 г. Подведение итогов конкурса. Презентация книги.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, являющиеся представителями финно-угорской языковой семьи и проживающие в субъектах нашей страны.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

1. «Подвиг его бессмертен» (описание военных подвигов защитников Родины).

2. «Родная культура и война» (отражение роли национальных культур и деятельности работников культуры в достижении победы над фашизмом).

3. «В тылу как на войне» (характеристика трудовых подвигов работников тыла и их вклада в общую победу).

4. «Наша Победа для всех поколений» (описание роли Победы в Великой Отечественной войне для ее объективного восприятия будущими поколениями нашей страны и всего человечества).

Для участия в конкурсе представляются творческие работы (истории, рассказы, воспоминания, эссе) от лица непосредственного участника войны, члена его семьи, родственника или близкого знакомого, о совершенном подвиге или подвигах людей, которые прошли через пятилетнюю войну, унесшую миллионы жизней, оставившую глубокие раны в судьбе каждой семьи. Подробности в Положении о конкурсе.

Творческие работы (со всеми приложениями) должны быть направлены для рассмотрения в экспертную комиссию в срок до 18.00 часов 30 сентября 2020 года любым из удобных способов:

по электронной почте: afunrf@yandex.ru с темой письма «Герои финно-угорских народов России»;

в официальную группу Вконтакте: vk.com/afunrf;

в WhatsApp +79093255148;

в Viber +79093255148.

Контактная информация по телефону: 8(8342) 23-27-52, 89093255148 или электронной почте: afunrf@yandex.ru.

Творческие работы конкурса будут опубликованы в книге, презентация которой состоится в ноябре 2020 г. в регионах России. Кроме этого, экземпляры книги будут направлены в центральные библиотеки всех регионов России, а также вручены участникам конкурса в регионах, где пройдет презентация.

Положение о конкурсе

Заявка на участие в конкурсе

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отец открыл Германии правду о блокаде, которую она не знала»: Дочь Даниила Гранина рассказала, как писателю, стоя, аплодировал Бундестаг
В День памяти великого писателя Марина Гранина поделилась с «КП», как отец готовился к знаменитому выступлению и каких правил старался придерживаться в жизни
"Бедного Гришу убило и винтовку в щепки. Я лежу и плачу": Воспоминания санитарки-снайпера о годах Великой Отечественной войны
Зоя Кузьминична Кетько записала трогательное аудиопослание о своей жизни для внуков и правнуков. И вот, спустя десять лет они решили его опубликовать
Новости 24
В Саранске по улице Коваленко c 3 по 5 августа будет ограничено движение
Улучшение обслуживания пассажиров общественного транспорта Пензы
В Москве открылась выставка Александра Бенуа
В Пензе полицейские раскрыли кражу брошенного автомобиля
Городские библиотеки Пензы - победители федерального конкурса
В Пензе состоялся торжественный митинг, посвященный 90-летию ВДВ
Ночью в Пензе перекроют движение на одном из перекрестков
Акция «Ночь в зоопарке» продлена
При повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю
Первый командующий ВДВ - наш земляк
Взгляд на благоустройство улиц и скверов Пензы
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа
Лучший показатель среди субъектов округа
Открылась первая смена детских лагерей
Первое полугодие - результат отличный
В Пензе возле Соборной площади увеличили число парковочных мест
Трудности переговорного процесса с представителями ПАО «Т Плюс»
Мошенник обманул жителей Бессоновского района на 246 тысяч рублей
В Саранске разыскивают мужчину, пропавшего в 2014 году
Похищенный в Пензенской области трактор нашелся в Мордовии
По следам забытых усадеб
Пензенские врачи прошли подготовку к работе в условиях воздушных судов
На рыбалке в Пензенской области утонул мужчина, запутавшись в леске
В Мордовии мужчина руками и ногами избил сожительницу
В Пензе и Кузнецке полицейские вручили детям игрушки за храбрость