Ассоциация финно-угорских народов России объявляет конкурс

Год 75-летия Великой Победы объявлен в стране Годом памяти и славы. Запомнится он еще и массовыми мероприятиями в стране, направленными на увековечивание великого подвига простых солдат войны, на сохранение исторической правды о Победе.

Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей объявляет конкурс «Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Старт конкурса 31 июля 2020 года.

Цель конкурса - представление исторического вклада финно-угорских народов Российской Федерации в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., содействие патриотическому воспитанию подрастающих поколений, развитию и укреплению межнациональных отношений финно-угорских народов Российской Федерации.

Конкурс проводится в три этапа:

1 этап. 31.07.2020 г. - 30.09.2020 г. Прием конкурсных заявок.

2 этап. 01.10.2020 г. - 31.10.2020 г. Рассмотрение конкурсных заявок экспертной комиссией.

3 этап. 01.11.2020 г. - 30.11.2020 г. Подведение итогов конкурса. Презентация книги.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, являющиеся представителями финно-угорской языковой семьи и проживающие в субъектах нашей страны.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

1. «Подвиг его бессмертен» (описание военных подвигов защитников Родины).

2. «Родная культура и война» (отражение роли национальных культур и деятельности работников культуры в достижении победы над фашизмом).

3. «В тылу как на войне» (характеристика трудовых подвигов работников тыла и их вклада в общую победу).

4. «Наша Победа для всех поколений» (описание роли Победы в Великой Отечественной войне для ее объективного восприятия будущими поколениями нашей страны и всего человечества).

Для участия в конкурсе представляются творческие работы (истории, рассказы, воспоминания, эссе) от лица непосредственного участника войны, члена его семьи, родственника или близкого знакомого, о совершенном подвиге или подвигах людей, которые прошли через пятилетнюю войну, унесшую миллионы жизней, оставившую глубокие раны в судьбе каждой семьи. Подробности в Положении о конкурсе.

Творческие работы (со всеми приложениями) должны быть направлены для рассмотрения в экспертную комиссию в срок до 18.00 часов 30 сентября 2020 года любым из удобных способов:

по электронной почте: afunrf@yandex.ru с темой письма «Герои финно-угорских народов России»;

в официальную группу Вконтакте: vk.com/afunrf;

в WhatsApp +79093255148;

в Viber +79093255148.

Контактная информация по телефону: 8(8342) 23-27-52, 89093255148 или электронной почте: afunrf@yandex.ru.

Творческие работы конкурса будут опубликованы в книге, презентация которой состоится в ноябре 2020 г. в регионах России. Кроме этого, экземпляры книги будут направлены в центральные библиотеки всех регионов России, а также вручены участникам конкурса в регионах, где пройдет презентация.

Положение о конкурсе

Заявка на участие в конкурсе