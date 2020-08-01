2020-08-01T13:11:43+03:00
Общество

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 1 августа: зафиксировано еще четыре летальных случая

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 1 августа 2020 года
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 522 случая COVID-19. Полностью выздоровели 3474 человека, 45 - за последние сутки. Скончались 38. В федеральной статистике отражено четыре новых летальных случая. Информация по ним уточняется.

По данным на 31 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 626 человек на стационарном лечении. 905 человек под наблюдением дома.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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