Коронавирус в Мордовии, последние новости на 1 августа: зафиксировано еще четыре летальных случая

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 522 случая COVID-19. Полностью выздоровели 3474 человека, 45 - за последние сутки. Скончались 38. В федеральной статистике отражено четыре новых летальных случая. Информация по ним уточняется.

По данным на 31 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 626 человек на стационарном лечении. 905 человек под наблюдением дома.