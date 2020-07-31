Коронавирус в Мордовии, новости на 31 июля: за сутки выписаны 40 человек
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 31 июля 2020 года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 33 случая заболевания.
Всего в республике за период пандемии выявлено 4 490 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 429 человек, 40 - за последние сутки. Скончались 34.
По данным на 30 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 637 человек на стационарном лечении. 904 человека под наблюдением дома.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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