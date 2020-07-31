2020-07-31T12:21:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 31 июля 2020 года: подтверждено еще 47 случаев

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 31 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 47 пациентов. Среди них есть двухмесячных младенец и два подростка по 16 лет.

География:

Пенза – 19;

Заречный – 6;

Пензенский район – 9;

Бессоновский район – 6;

Нижнеломовский район – 3;

Иссинский район – 2;

Мокшанский район – 1;

Наровчатский район – 1.

Находится под наблюдением 3257 человек, сняты с наблюдения – 25419.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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