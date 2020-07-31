Коронавирус в Пензенской области, новости на 31 июля 2020 года: подтверждено еще 47 случаев
По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 47 пациентов. Среди них есть двухмесячных младенец и два подростка по 16 лет.
География:
Пенза – 19;
Заречный – 6;
Пензенский район – 9;
Бессоновский район – 6;
Нижнеломовский район – 3;
Иссинский район – 2;
Мокшанский район – 1;
Наровчатский район – 1.
Находится под наблюдением 3257 человек, сняты с наблюдения – 25419.
ФОТО: Яндекс
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ИСТОЧНИК KP.RU
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