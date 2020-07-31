К губернатору Пензенской области люди пришли со своими просьбами

Анна Марчук обратилась с просьбой о содействии в получении мер социальной поддержки её семьёй, где воспитывается ребёнок-инвалид. Она пояснила, что в Пензу переехали с Украины, хотели бы обрести жильё по договору социального найма в городе Спутнике, где в настоящее время семья снимает квартиру. Прописаны в Городище, нуждающимися в жилье не признаны.

«Ни федеральной, ни областной программы, в рамках которой можно было бы оказать вам помощь, к сожалению, нет», - констатировал глава региона. - Будем искать решение, но семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий», - уточнил он, поручив обеспечить контроль данного вопроса.

Тему улучшения жилищных условий продолжила мама 4-х несовершеннолетних детей Ольга Кондратенко из села Ермоловка Пензенского района. По её словам, право на материнский капитал семья реализовала, но некачественное жильё через несколько лет пришло в негодность. Есть проблемы с платёжеспособностью семьи. Супруг работает неофициально.

«Я вас попрошу вникнуть в ситуацию, на данный момент дом непригоден для проживания», - обратился Иван Белозерцев к присутствовавшим на приёме должностным лицам.

«Маму четверых детей надо поддержать. Мы за рождаемость боремся, и когда такие ситуации возникают, обязаны помочь. Надо работать с этой семьёй, помогать», - поставил задачу он, поручив главе администрации района взять ситуацию на контроль.

За помощью в подключении к газопроводу домовладений, расположенных на окраине села Александровка, обратилась Лилия Пинова. Губернатор поручил разобраться в этом вопросе, подчеркнув, что если населённый пункт оснащается газопроводом, он должен быть доступен для всех жителей.

В Малосердобинском районе жительница села Саполга Людмила Минкина поблагодарила Ивана Белозерцева за помощь в возвращении в родное село из Южной Америки. Она пояснила, что в Колумбии преподавала в университете, из-за коронавирусной инфекции университет закрыли. Оставшись без работы, испытала сложности с выездом на Родину. Представители региональной власти помогли ей вернуться домой.

Также заявительница обозначила проблему слабого интернет-сигнала на территории её села. С тем же вопросом обратился и Василий Колесников.

Губернатор пояснил, что уже распорядился решить этот вопрос в рамках соответствующей региональной программы. Село, где проживает порядка 300 человек, должны интернет-связью обеспечить.

Также Иван Белозерцев рассмотрел просьбы заявителей о ремонте транспортных объектов, дал ряд поручений. Все посетители приёмной получат официальные ответы в установленный законом срок.