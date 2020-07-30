Коронавирус в Пензенской области, новости на 30 июля: подтверждено еще 43 случая заболевания
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 30 июля 2020 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе было выявлено еще 43 случая заболевания коронавирусом.
География:
Пенза – 27;
Пензенский район – 7;
Бессоновский район – 3;
Шемышейский район – 3;
Земетчинский район – 2;
Наровчатский район – 1.
Находится под наблюдением 3261 человек, сняты с наблюдения 25379.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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