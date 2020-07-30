2020-07-30T13:10:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 30 июля: подтверждено еще 43 случая заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 30 июля 2020 года
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе было выявлено еще 43 случая заболевания коронавирусом.

География:

Пенза – 27;

Пензенский район – 7;

Бессоновский район – 3;

Шемышейский район – 3;

Земетчинский район – 2;

Наровчатский район – 1.

Находится под наблюдением 3261 человек, сняты с наблюдения 25379.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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