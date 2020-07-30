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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 30 июля: более 600 человек находятся на стационарном лечении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 30 июля 2020 года
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Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мордовии за последние сутки подтвердились 33 случая заболевания, 19 из которых – в Саранске, остальные в районах. Один из новых больных имеет постоянную регистрацию по месту жительства за пределами Мордовии. 15 человек из числа новых больных старше 60 лет (самой пожилой 82 года), самому молодому 34 года.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 457 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 389 человек, 41 - за последние сутки. Скончались 34.

По данным на 29 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 641 человек на стационарном лечении. 903 человека под наблюдением дома.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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